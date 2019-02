Stefanie (30) verovert de wereld als actrice en model voor...games!

De 30-jarige Stefanie Joosten is actrice en model, maar niet voor traditionele media die je gewend bent. Het uiterlijk en de stem van Stefanie wordt namelijk gebruikt in games. Met de nieuwste technologieën wordt Stefanie als het ware in het spel gekopieerd. Deze krant en VICE spraken haar over haar opmerkelijke beroep.

Quiet, het karakter van Stefanie © - Stefanie groeide op in Roermond en had van kinds af aan al een fascinatie voor het land van de rijzende zon. Als kind was ze een 'nerd' en speelde ze vooral Japanse games, zoals Pokémon. ,,Dat was mijn eerste kennismaking met het land. Ik dacht 'goh, dat moet wel een interessant land zijn.'

Japan spraak haar zo aan, dat ze de taal en de cultuur bestudeerde aan de Universiteit Leiden. Naar het land verhuizen was na de studie een logische keuze. ,,Ik studeerde in Japan toen ik bij een agentschap terechtkwam. Via dat agentschap bezocht ik veel audities, en toevallig bleek daar ook een auditie voor een hele grote game tussen te zitten.‘’

Metal Gear

Die game was Metal Gear Solid V: The Phantom Pain uit de wereldberoemde Metal Gear-reeks. De reeks, ontwikkeld door Konami en legendarische game-ontwikkelaar Hideo Kojima, zag voor het eerst het levenslicht in 1987. Inmiddels heeft Metal Gear zo’n 54 miljoen spellen verkocht en is de franchise honderden miljoenen waard. Het vijfde deel The Phantom Pain was het meest ambitieuze project tot nu toe.



Stefanie deed auditie voor de rol van een vrouwelijke sluipschutter genaamd Quiet, een nieuwe toevoeging aan de reeks. ,,Ik kreeg via de telefoon te horen dat ik de rol kreeg.’’ De inkt op het contract was nog niet droog of Stefanie moest meteen een bouwwerk van camera’s en draden in. ,,Dat was een 3D-scan. Daarmee werd mijn uiterlijk omgezet in een 3D-model. De basis voor het personage.‘’

Stefanie Joosten, videogame-model © Vice Money

De 30-jarige moest ook met haar lichaam acteren. Dat deed ze in een studio met een motion capture-pak. ,,Dat is een soort strak kostuum met allemaal bolletjes die precies jouw bewegingen vastleggen. Vervolgens speel je de scenes uit zoals in een echte film. Dus alles wat je ziet in het spel is ook echt door mij uitgevoerd. We moesten ook militaire trainingen bijwonen, want ik wist helemaal niet hoe je met geweren om moest gaan‘’. In het spel legt Quiet tegenstanders vakkundig en meedogenloos om, iets wat Stefanie dus ook in het echt deed. Minus het échte moorden dan.

Carrière

De klus heeft Stefanie geen windeieren gelegd. ,,Ik kan niet precies vertellen hoeveel ik ermee verdiend heb, maar laten we zeggen dat ik drie jaar mooi heb kunnen leven in Japan. Wat dat betreft ben ik heel erg tevreden.’’

Stefanie Joosten in het camera-bouwwerk om haar uiterlijk zo accuraat mogelijk in de game te krijgen. © Konami

Daar blijft het ook bij. Stefanie krijgt geen royalties en ziet van de verkochte merchandise, zoals standbeelden of t-shirts, geen rooie cent. Ergens wel jammer, want zo’n beeldje wordt soms verkocht voor vierhonderd euro. ,,Volgens hen (de ontwikkelaars -red.) hebben zij het karakter verzonnen en hebben zij dus de rechten. En dat is ook wel zo. Alleen ben ik toevallig ingescand om dat personage te ‘zijn’. Misschien moet ik daar in de toekomst betere afspraken over maken, maar dit was voor nu gewoon een hele grote kans.’’

Fan-art

Acteren in het echt vs acteren voor een game: wat is het verschil? Een scene op een ‘echte’ set opnemen moet wel anders zijn dan een scene voor een game, toch? Niet per se, beaamt Stefanie. ,,Het grootste verschil zijn eigenlijk de camerahoeken. Scenes voor films moeten meestal in verschillende hoeken opgenomen worden. Bij games wordt dat allemaal digitaal gedaan. Voor de rest is er vrij weinig verschil. Je speelt met andere acteurs, loopt rond op een set en je hebt natuurlijk meerdere ‘takes’. Er zijn alleen geen kostuums, maar in plaats daarvan heb je een maf pak aan zodat al je bewegingen goed in beeld komen.’’ Qua naamsbekendheid heeft het spel in ieder geval ontzettend veel voor Stefanie gedaan. ,,Ik heb fans van over de wereld’’, vertelt de vrouw terwijl ze ontvangen fan-art laat zien. Dat zijn bijvoorbeeld tekeningen of schilderijen van het personage. ,,De tekeningen die mensen maken vind ik het leukst om te zien.’’ Ook wordt Stefanie gevraagd om allerlei conventies en events bij te wonen.

Inmiddels timmert Stefanie hard aan de weg om een bekende naam te worden in de wereld van videogames. Zo heeft ze een studio in haar huis laten bouwen om de stemmen van personages op te nemen. ,,Dat is fijn, want als een ontwikkelaar aanpassingen doet in het script of extra zinnen heeft verzonnen, kan ik dat mooi thuis opnemen.’’ Ze neemt momenteel stemmen op voor het spel Spacelords en een virtual reality-game in Japan. Hele grote producties zijn dat niet, maar dat vindt de Roermondse niet erg. Ook speelde ze onlangs mee in een Belgische serie. ,,Ik vind voiceacting heel erg leuk, maar mijn grote passie is wel echt acteren’’, zegt Stefanie. Kortgezegd: ze pakt alle kansen.

,,Games zijn heel speciaal voor mij, dus ik wil elke kans die ik krijg aangrijpen. Of dat nou stemacteur is, of een rol waarbij mijn bewegingen ook worden gebruikt. Ik ben benieuwd wat het brengt in de toekomst’’, aldus Stefanie.

Deze aflevering over Stefanie is onderdeel van de vierdelige online-docuserie Nieuw Geld waarin VICE Money laat zien hoe jonge mensen op nieuwe manieren geld verdienen. Deze serie van VICE Money is de komende weken te zien op AD.nl/vice.