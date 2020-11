Spelcomputer? Niet nodig! Videogames speel je goedkoper via een internetstream

review Dit vinden wij van de gloednieu­we PlayStati­on 5

11 november Vorige week publiceerden we de review van de Xbox Series X die inmiddels, samen met de Xbox Series S, op de markt is verschenen. Daarmee is de volgende generatie van gameconsoles officieel aangebroken. Sony brengt zijn nieuwe console, de PlayStation 5, eveneens deze week uit, maar nog niet in Europa. Wij ontvingen echter eind oktober al een testexemplaar en hebben de nodige tests losgelaten op het apparaat. Dit vinden wij van de gloednieuwe gameconsole.