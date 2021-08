Sorteren van pakketjes niet langer mensenwerk door slimme robotarm

De Nederland­se Sander (36) was ooit de best verdienen­de professio­ne­le gamer ter wereld

14 augustus Sander Kaasjager is een van de grootste namen in de Nederlandse esports-geschiedenis, maar doet bij het grote publiek waarschijnlijk geen belletje rinkelen. In een tijd waarin professioneel gamen nog meer niche was dan nu, verdiende hij al aanzienlijke bedragen.