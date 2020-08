Sony overweegt om meer PlayStation-games uit te brengen voor pc

In zijn Corporate Report 2020 schrijft Sony dat SIE het uitbrengen van meer PlayStation-games voor de pc onderzoekt. Concrete details over welke games misschien naar de pc komen, geeft Sony nog niet. Dit jaar kwam Horizon Zero Dawn uit voor Windows. Sony’s eigen studio Guerrilla Games heeft die game gemaakt en het is voor het eerst dat zo’n PlayStation-exclusive ook voor de pc uitkomt. De game verscheen al in 2017 voor Sony-consoles.

Volgens het bedrijfsrapport is het doel van het uitbrengen van PlayStation-games op de pc het vergroten van de winstgevendheid van Sony Interactive Entertainment. Dat is het bedrijfsonderdeel waar de gamestudios van Sony onder vallen.

In het rapport staat ook dat Sony het verbeteren en uitbrengen van eigen PlayStation-games gaat versnellen. Daarmee wil de fabrikant het PlayStation-merk nog steviger op de kaart zetten en gamers ertoe over halen om een console te kopen. Sony zegt daarbij meer nadruk te gaan leggen op ‘betrokkenheid’ van gebruikers door games in verschillende genres en formats aan te bieden. Als voorbeeld noemt SIE interactieve ervaringen zoals virtual reality.

Eigen succes

De PlayStation-games die Sony door zijn eigen studio’s laat maken, hebben vaak veel succes. Dat bleek uit de recentste kwartaalcijfers. In het afgelopen kwartaal verkocht Sony 18,5 miljoen games die gemaakt zijn door eigen studio’s. Met name The Last of Us: Part II en Ghost of Tsushima werden veel verkocht.

Tot nu toe is alleen Horizon Zero Dawn uitgebracht voor de pc. Via het PlayStation Now-abonnement zijn via streaming meer PlayStation-games te spelen op Windows en macOS. Via die weg kunnen pc-gamers titels als The Last of Us, Uncharted en Bloodborne spelen. Die games zijn echter niet geoptimaliseerd voor de pc.

