Sociale Verzekeringsbank krijgt privacyboete van 150.000 euro

Dat heeft toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bepaald na een klacht van een persoon van wie informatie over de uitkering terechtkwam bij iemand die daar geen recht op had.

Die klacht dateert van 2019. Volgens de AP was de fout mogelijk doordat medewerkers van de helpdesk van de Sociale Verzekeringsbank, die onder andere verantwoordelijk is voor de uitbetaling van AOW-uitkeringen en de kinderbijslag, de identiteit van bellers niet goed controleerde.

De toezichthouder meldt dat de uitvoeringsinstantie verbeteringen heeft doorgevoerd, waardoor medewerkers van de helpdesk nu precies weten hoe ze moeten controleren of een beller is wie hij of zij beweert te zijn.