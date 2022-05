Snapchat wil een laagje op jouw werkelijkheid leggen

Versterk de werkelijkheid, ontsnap hem niet: dat is het motto van ceo Evan Spiegel van berichtenapp Snapchat. Snapchat werkt al jaren met ‘augmented reality’, dat een laagje digitale informatie over de echte wereld heen legt. ,,De manier waarop we camera’s gebruiken gaat de komende tien jaar helemaal veranderen.”

De toekomstvisioenen van grote techbedrijven draaien steeds vaker om virtualrealitybrillen en andere technologie die je opslokt in digitale werelden. Spiegel ziet weinig heil in zo’n aanpak, zegt hij tegen AD. ,,Wij gokken toch altijd dat de echte wereld wint.” Hij gelooft in augmented reality (AR), dat slechts digitale informatie toevoegt. ,,Mensen houden van de werkelijke wereld.”

AR doet het al goed op smartphones, zoals in het populaire spel Pokémon Go. Toch wil Spiegel af van die ‘onhandige’ telefoon. ,,Met een smartphone zit je maar op een klein schermpje te kijken”, zegt hij. ,,Draag je een AR-bril, dan kan je de beelden echt ‘aanraken’. En je kan makkelijker rondlopen in alles wat je in AR ziet.”

Daarom werkt Snap Inc. al jaren aan een AR-versie van zijn Spectacles, een slimme bril met doorzichtige glazen die voor je ogen een soort hologrammen projecteert. AD kreeg de kans om een vroeg model uit te proberen.

Een fles wijn scannen

Het is een dikke zwarte bril, met bediening die verstopt zit in het frame net naast je oren. Met een enkele beweging van je vingertop schakel je tussen verschillende apps, of zoals Snap ze noemt: ‘Lenses’. Het bleef simpel. We kregen bijvoorbeeld Lenses te zien die virtuele planten in de kamer projecteren of vlinders op je hand laten neerdalen. We speelden ook laser tag: met de juiste beweging kun je iemand anders die Spectacles draagt tikken.

Meest veelbelovend is de scanfunctie. Druk je op het juiste punt op het frame, dan analyseert de bril wat je ziet. De Spectacles zoeken dan de juiste Lens of halen informatie op over waar je naar kijkt, zoals een fles wijn.

De bril bevindt zich duidelijk in een vroeg stadium. Op elk glas zit een vierkantje, misschien een derde van het blikveld: de enige plek waar je een hologram kan zien. Je moet dus constant met je hoofd bewegen om een virtuele vlinder te volgen. De batterij houdt het een half uur uit, al kan je hem nog tot vier keer opladen door hem terug te stoppen in zijn batterijlader, vermomd als brillendoos. De bril wordt ook snel warm.

Concurrenten als Apple en Meta hopen de komende jaren hun eigen AR-brillen op de markt te zetten. Snap zegt niet zo met de concurrentie bezig te zijn: het werkt al jaren aan de Spectacles, die ‘binnen vijf jaar’ wereldwijd gebruikt moeten worden. Innovatie kost tijd, zegt Spiegel.

Volledig scherm Een nieuwe AR-app van Snap brengt de Tyrannosaurus Rex Sue uit het Field Museum in Chicago tot leven. © Snap

Van foto-app naar AR-bedrijf

Snapchat begon als simpele foto-app, waarmee je snel kiekjes naar je vrienden kon sturen. ,,We geloofden dat mensen méér wilden doen met foto’s dan alleen mooie herinneringen bewaren”, zegt Spiegel. ,,Wat als je je foto’s kan gebruiken om met andere mensen te praten?”

Inmiddels telt Snapchat meer dan 300 miljoen dagelijkse gebruikers, die het platform precies daarvoor gebruiken: praten met foto’s. ,,We begonnen met augmented reality om mensen meer manieren te geven om zich uit te drukken”, zegt Spiegel.

Quote We begonnen met augmented reality om mensen meer manieren te geven om zich uit te drukken Evan Spiegel, ceo Snap Inc. Daaruit ontstonden Lenses. Je kan daarmee bijvoorbeeld hondenoortjes op je gezicht ‘plakken’, door een app via de camera je gezicht te laten meten. ,,Zo’n 250 miljoen mensen gebruiken dagelijks AR op Snapchat”, zegt Spiegel. ,,Wij maakten een paar jaar geleden software beschikbaar waarmee je je eigen Lenses kan maken. Inmiddels hebben al 250.000 ontwikkelaars die gebruikt. Ze zijn heel creatief. Je zal zien: De manier waarop we camera’s gebruiken gaat de komende tien jaar opnieuw veranderen.”

Zo werkte Snap samen met SignAll om een app te bouwen die je de Amerikaanse gebarentaal ASL kan aanleren. Deze Lens gebruikt de camera om te meten of jouw handen in de juiste houding staan.

Zin om de AR-apps van Snapchat te verkennen? Op BestGetest lees je alles over de beste smartphone-camera's.

Kleren uit de webwinkel thuis passen

Het huidige AR-paradepaardje van Snap is Try On. Daarmee kun je kleren die je online in een webwinkel ziet gemakkelijk ‘passen’ via je smartphonecamera. ,,Als werkende moeder vind ik de efficiëntie van online shoppen fijn”, vertelt Claire Valoti, vicepresident van Snap voor onder andere Europa. Maar tijdens de lockdown miste ze het echte winkelen, pashokjes incluis. Uit de cijfers van Try On blijkt: ze was niet de enige.

Try On doet het volgens Valoti goed in Nederland, dat rond de 4,5 miljoen Snapchat-gebruikers telt. Je kan online bijvoorbeeld sneakers passen bij VanHaren. ,,Ik las laatst een onderzoek dat Nederlanders behoorlijk vaak kleren retour sturen.” Met Try On zou dat minder hoeven.

Volledig scherm Claire Valoti, VP van de internationale tak van Snapchat. © Snap

Valoti verwacht niet dat de app minder populair wordt nu de lockdown over is. ,,Wat je tijdens de pandemie zag, was alleen een versnelling van een verandering in het gedrag van consumenten”, zegt ze.

De T-Rex komt tot leven met AR

Het bedrijf wil dat zijn technologie praktisch inzetbaar is voor iedereen. ,,We bereiken nu 90 procent tussen de 13 en de 24 jaar, maar dat maakt de aanname dat alleen jongeren Snapchat gebruiken niet waar”, zegt ze. ,,Wij stellen onszelf telkens de vraag: wat zouden mensen willen doen? We hebben bijvoorbeeld een Lens in een museum in Chicago waarmee je een T-Rex tot leven kan brengen. Ik gebruik die om het leren leuk te maken voor mijn kinderen.”

Om het platform veilig en ‘leuk’ te houden let Snap wel op: elke Lens die je in de app actief getoond krijgt, is speciaal uitgezocht. ,,Op die manier voorkomen we dat er desinformatie binnensluipt”, zegt Valoti. ,,Veel van onze Lenses ontstaan uit samenwerkingen tussen Snap en lokale bedrijven, zodat we goed op de plaatselijke wensen kunnen letten.”

Of de Spectacles op dag 1 naar Nederland komen is onduidelijk. Techbedrijven slaan ons land wel vaker over - iets waar we ons niet blind op moeten staren, vindt Valoti. ,,Snap wil technologie gewoon snel in handen van gebruikers hebben, zodat we van hen kunnen leren terwijl we door ontwikkelen.”

