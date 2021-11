Smartphones voor het verlanglijstje: ‘Let op camera en accu, trap niet in de snufjes’

Als schoencadeau is een smartphone wel erg duur, en ook met het formaat wordt het steeds lastiger om hem in de schoen te krijgen. De laatste jaren maakte de smartphone – en het scherm – een groeispurt door. Maatjes S en M maakten plaats voor L en groter.



,,Die trend is dit jaar wel gestopt’’, zegt Friso Weijers, die bij techplatform Tweakers elke twee maanden mobiele telefoons test. ,,De rek was eruit, want een telefoon moet natuurlijk in je broekzak en hand blijven passen. En die twee groeien niet.’’