Smartphone voor een prikkie? Dit zijn de beste van hooguit 200 euro

Een nieuwe smartphone hoeft echt geen dikke investering te zijn. Wie niet bereid is veel geld uit te geven, kan zelfs met een budget van hooguit 200 euro een acceptabel apparaat in huis halen. We zetten de beste modellen van dit moment op een rij.

De categorie met toestellen maximaal 200 euro is enorm competitief en we hebben er veel voor je getest. Je zou misschien verwachten dat zo’n basismodel niet veel vermogen heeft, maar toch vind je ook in deze prijsklasse al toestellen met een lekker scherp full-hd-scherm, verschillende camera’s, grote accu’s en zelfs 5G-ondersteuning.

Houd er wel rekening mee dat fabrikanten in deze prijsklasse soms besparen op voorzieningen die op duurdere modellen standaard zijn, bijvoorbeeld NFC of een kompas.

Hieronder staan onze drie favorieten van het moment.

Xiaomi Poco M3

Volledig scherm Poco M3 © Xiaomi

De Xiaomi POCO M3 is en blijft een ijzersterke allrounder aan de onderkant van het budgetsegment. Direct bij de fabrikant bestel je hem al voor minder dan 150 euro voor de variant met een zeer ruime 128GB opslag.

Ook de andere specificaties zijn beter dan de concurrentie voor dit bedrag: een 1080p-scherm, Snapdragon 662-processor, 48 megapixel-camera en een enorme 6000mAh-accu. De accuduur is dus uitstekend.

Het scherm had helderder gemogen en een hoge ververssnelheid zit er ook niet in, maar de meeste toestellen rond dit bedrag doen het niet beter. De vooraf geïnstalleerde software is niet onze favoriet, maar we kunnen er persoonlijk goed mee leven. Let erop dat de POCO M3 niet beschikt over NFC.

Oppo A53s

Volledig scherm A53s © Oppo

Stel je vooral prijs op een zeer lange accuduur? Dan is de Oppo A53s misschien iets voor je. In onze accutests is het een van de best scorende modellen, samen met de vergelijkbaar geprijsde Oppo A53 en Motorola G9 Power. Dat terwijl de accu met 5000mAh zeker niet klein is, maar ook niet tot de grootste behoort.

De ingebouwde processor is niet bepaald luxe te noemen, waarbij ook het camerasysteem minder geavanceerd is dan de directe concurrent van Motorola.

Tegelijk biedt het scherm wel een hogere ververssnelheid van 90 frames per seconde en een behoorlijk hoge helderheid voor een toestel van dit bedrag. Oppo heeft bovendien niet bespaard op stevig Gorilla Glass voor het scherm, stereospeakers en een NFC-antenne.

Xiaomi Redmi 9T

Volledig scherm Redmi 9T © Xiaomi

Ook met de Redmi 9T koop je een compleet uitgeruste smartphone die over de gehele linie gemiddeld tot goed scoort. Hij behoort toe aan een andere productlijn dan de POCO M3, wat je terugziet aan de vormgeving van de behuizing, verkrijgbaar in funky oranje, maar de specificaties zijn eigenlijk heel erg vergelijkbaar.

Het Redmi-toestel heeft een full hd-scherm, Snapdragon 662-processor en 48 megapixel hoofdcamera, en een grote 6000mAh-accu die snelladen ondersteunt. Dat levert je een redelijk lange, maar in dit segment niet bovengemiddelde werktijd op.

De voornaamste verschillen met de POCO M3 zitten hem in de aanwezigheid van een NFC-antenne en een simpele ultragroothoekcamera, welkome voorzieningen die elders soms ontbreken. Ook zijn er leuke extraatjes zoals een infraroodblaster, stereospeakers en een waterafstotende coating.

