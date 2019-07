Slimme rolgordijnen van IKEA zijn vanaf oktober verkrijgbaar

Run op smartphone­hou­ders voor fietsers sinds invoering app- en belverbod

15:26 Sinds de invoering van het app- en belverbod voor fietsers is bij internet- en fysieke winkels een ware run ontstaan op smartphonehouders die op het stuur van tweewielers passen. Alleen al bij webgigant Bol.com is sprake van een explosieve groei. ,,We hebben er gisteren, de dag dat de regel van kracht werd, honderden verkocht. Dat is maar liefst dertien keer meer dan op dezelfde dag vorig jaar.” Mediamarkt kan de vraag nog nét aan. ,,Want die is duizend procent gestegen.” En de ANWB spreekt waarschuwende woorden. ,,Je hebt weinig aan zo'n ding.”