Slim aan je huis sleutelen: het licht aandoen vanaf je telefoon

Voor de doorgewinterde techneut zijn dit soort automatiseringen goed in elkaar te sleutelen, maar waar begin je als je die kennis niet hebt? En waar moet je op letten?



Als je aan de slag wilt met een slim huis, speelt de smartphone een grote rol. Hoewel het idee is dat dingen zoveel mogelijk vanzelf gaan, moet je dat eerst wel zelf ‘inregelen’ en daarnaast zal je ook af en toe dingen handmatig willen doen. Heb je een iPhone? Zorg dan dat de slimme apparaten die je koopt overweg kunnen met HomeKit, dat is Apples techniek voor het aansturen van smarthome-apparaten. Dit staat vrijwel altijd op doos aangegeven. Door alles te baseren op HomeKit heb je meteen ook integratie met Siri, de stemassistent van Apple. Die kun je dan gebruiken om apparaten aan of uit te zetten of andere acties. Via de Home-app kun je vervolgens van alles automatiseren.



Heb je Android? Dan doe je er goed aan te letten op het logo van de Google Assistent als je nieuwe gadgets koopt. Want ook Google kan slimme producten aan elkaar koppelen en ze laten bedienen via je stem. De software van Google komt nog beter uit de verf als je die koppelt met IFTTT (If This Then That), een gratis app die het mogelijk maakt om nog duizenden extra typen producten en diensten te koppelen. Op die manier kun je bijvoorbeeld je locatie als aanleiding gebruiken om een actie uit te voeren. Ben je onderweg naar huis op een bepaald punt aangekomen, dan schakelt thuis de kachel zichzelf aan.