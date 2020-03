Skype, Hangouts, Zoom of FaceTime: zoek de verschillen

Nederland massaal aan de webcam: voorraden bijna op, prijs verdubbeld

27 maart De prijzen van webcams zijn in de afgelopen twee weken enorm gestegen. Tegelijkertijd raken de webcams bij bijna elke webshop uitverkocht. De gemiddelde prijs van webcams die winkels in de Tweakers Pricewatch aanbieden, is meer dan verdubbeld. Het aantal aangeboden webcams in de prijsvergelijker is sterk afgenomen.