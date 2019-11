Singles Day: steeds meer webwinkels doen mee, maar is de ‘feestdag’ een blijvertje?

Singles Day is vooral een belangrijke dag in Azië. Met dank aan e-commercegigant Alibaba is 11-11 in Azië namelijk een ongekend winkelfenomeen geworden. China riep tien jaar geleden 11-11 zelfs uit tot een officiële online uitverkoopdag. Dit jaar boekte Alibaba alleen al in het eerste uur een recordomzet van 12 miljard dollar. De verwachting is dat de webwinkel vandaag in totaal zo'n 37 miljard dollar zal omzetten. Ook een aantal Nederlandse bedrijven zet dit jaar volop in op Singles Day. Bol.com, de grootste webwinkel van ons land, introduceerde de Chinese feestdag twee jaar geleden en niet zonder succes. Het is voor dit bedrijf een van de drukste dagen van het jaar en de verkoop van luxeartikelen als parfum, verzorgingsartikelen en make-up verviervoudigde tijdens Singles Day 2018. Ook parfumerie Douglas en webwinkels Zalando en Wehkamp pakken groot uit met de feestdag voor alleenstaanden. Dat webwinkels enthousiast zijn over het overgewaaide koopfestijn bevestigt ook Wijnand Jongen van belangenvereniging Thuiswinkel.org. ,,Je ziet dat ook dit jaar weer meer webwinkels iets met Singles Day doen. Daarnaast groeit het aantal consumenten dat de feestdag kent ook, inmiddels heeft 36 procent van de Nederlanders al eens gehoord van Singles Day”, aldus Jongen, verwijzend naar eigen onderzoek. Consumenten grijpen Singles Day volgens Jongen vooral aan om alvast inkopen te doen voor Sinterklaas en kerst. Het verhaal achter de feestdag neemt het overgrote deel van de consumenten daarmee voor lief. Onder alleenstaanden koopt zelfs maar 2 procent een cadeau voor zichzelf om het vrijgezellenbestaan te vieren, blijkt uit onderzoek van de belangenvereniging.

Geen concurrentie voor Black Friday

Toch valt de Nederlandse Singles Day in het niet bij het uit Amerika overgewaaide Black Friday. Het koopfestijn in het laatste weekend van november is voor veel webwinkels uitgegroeid tot de belangrijkste paar dagen van het jaar en valt slechts een kleine drie weken na Singles Day.



Cor Molenaar, hoogleraar eMarketing aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, denkt dat de Chinese feestdag het niet lang zal volhouden in Nederland. ,,Ook dit jaar zie je dat Singles Day nog niet echt aanslaat. Fysieke winkels pakken het niet op en een aantal grote webwinkels laat de feestdag ook aan zich voorbijgaan.” Zo wordt Singles Day onder meer overgeslagen door Coolblue en Amazon.de. De twee bedrijven waren maandag niet bereikbaar voor commentaar.



,,Ik vind het geen verrassing dat die bedrijven Singles Day aan zich voorbij laten gaan. Coolblue zal behoorlijk gaan uitpakken met Black Friday”, weet Molenaar. In de toekomst zal Singles Day dan ook hooguit een marginaal bestaan hebben, als de feestdag over een paar jaar überhaupt nog bestaat.



,,Niet alleen hebben we met Black Friday, Sinterklaas en kerst al genoeg ‘koopmomenten’ in een korte periode, onze cultuur is ook nog eens anders”, vertelt Molenaar. ,,Jezelf verwennen omdat je single bent, past niet bij ons, dat is iets wat vooral leeft in Azië. Je ziet nu dat Bol.com een voorloper probeert te zijn, maar ik denk dat deze feestdag een zachte dood sterft.”