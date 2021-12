Schendt het grote boek van Sint en Piet de privacywet niet?

Een oude man met een boek vol gegevens van minderjarigen. Normaal zou je daar misschien je wenkbrauwen bij optrekken, maar in het geval van Sinterklaas doen we er niet moeilijk over. Toch vragen we ons stiekem af: houdt de goedheiligman zich aan de privacywet?

De vraag is best interessant, want de Sint weet veel over de kinderen in ons land. Al is de Sint nog zo goedheilig, zijn de data bij hem wel veilig? Wat moet hij toch met al die gegevens, van duizenden mensenlevens? Overtreedt hij daar geen privacywetten mee? Hoe zit het met die strenge AVG?

Toepassing

De eerste vraag is of die Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wel van toepassing is, zegt privacyjurist en AVG-expert Jeroen Terstegge. ,,Het gaat waarschijnlijk om persoonlijk en huishoudelijk gebruik, en daar gaat de AVG niet over. Pas als Sinterklaas een bedrijf zou zijn, moet hij zich eraan houden.”

Ook het boek zelf is natuurlijk een heel ander verhaal dan een database vol data. De AVG is alleen van toepassing op bestanden, en het is maar de vraag of een boek onder die noemer valt. ,,Dat is alleen zo als er structuur in zit, bijvoorbeeld als het op alfabet is gesorteerd. Als de Sint alles door elkaar heen opschrijft in het boek, is de AVG dus niet van toepassing.”

Quote Hij mag de gegevens bewaren die hij nodig heeft voor de uitvoering van zijn baan Jeroen Terstegge, privacyjurist

Gegevens

Als we er even van uitgaan dat Sinterklaas zich aan de AVG moet houden, dan zit hij volgens Terstegge eigenlijk best veilig. ,,Hij mag de gegevens bewaren die hij nodig heeft voor de uitvoering van zijn baan.” Denk dus aan namen, adressen en verlanglijstjes.

De kinderen hoeven volgens Terstegge niet eens toestemming te geven om in het boek opgenomen te worden. ,,De Sint heeft een gerechtvaardigd belang, anders kan hij zijn werk niet doen.” Zelfs het feit dat het hier om minderjarigen gaat, verandert daar niet veel aan. ,,Je moet daar wel wat voorzichtiger mee omgaan en beter opletten of alle gegevens wel echt nodig zijn.”

Wel kan een kind bezwaar maken als ze liever niet in het Grote Boek willen staan - wat handig kan om zakjes zout te vermijden. ,,Uiteindelijk kan dat leiden tot het recht om vergeten te worden, maar eerst moet er bezwaar worden gemaakt.”

Bewaren

Alleen bij het verwerken van stoute kinderen moet de Sint goed oppassen. Hij moet natuurlijk bijhouden hoe braaf iedereen is geweest, maar het bijhouden van strafrechtelijke gegevens mag niet zomaar. ,,Als een kind een rolletje snoep heeft gestolen, mag dat niet zomaar worden verwerkt”, zegt Terstegge. ,,Daarvoor moet de Sint dan een uitzondering zoeken in de wet.”

Ook moet de kindervriend bepalen hoelang hij al die gegevens gaat bewaren. Dat moet een redelijke termijn zijn. Het kan namelijk niet zo zijn dat hij nog steeds alle gegevens van iemand heeft als die allang volwassen is geworden. Hij zal dus regelmatig een bladzijde uit zijn boek moeten scheuren.

Quote Als een kind een rolletje snoep heeft gestolen, mag dat niet zomaar worden verwerkt Jeroen Terstegge, privacyjurist

Vrij verkeer

Gelukkig mag hij het boek wel mee naar huis nemen als het feest weer is afgelopen. Door het vrije verkeer van gegevens in de EU mag alle data gewoon in de zak mee naar Spanje. Als de Sint in Turkije woont, zoals sommige verhalen doen geloven, dan is het een ander verhaal. ,,Hij moet dan eerst een Transfer Impact Assessment maken, waarin de risico’s van de privacyregels in Turkije worden ingeschat.”

De Sint heeft zijn grote boek natuurlijk altijd bij zich, maar mocht hij het onverhoopt ergens laten slingeren, dan is dat mogelijk een groot datalek. De goedheiligman moet dan de risico’s afwegen van het uitlekken van deze data en melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij hoge risico’s moet hij zelfs alle kinderen (of hun ouders) inlichten. Daar is hij dan wel even zoet mee.

Een boek vol gegevens is dus zo slecht nog niet, dat is wel in goede handen bij Privacy-Piet. De Sint heeft het nodig voor zijn werk, juridisch staat hij dus best sterk. Als ouders of kinderen gaan zeveren, kan het de Sint wel veel hoofdbrekens opleveren. Gelukkig wordt het nooit zo extreem, het blijft immers een fictief probleem.

