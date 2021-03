Schatrijke antivirus-pionier John McAfee ‘verdiende 13 miljoen over rug van Twittervolgers’

De omstreden tech-ondernemer John McAfee komt steeds dieper in de problemen. De 75-jarige Britse Amerikaan, die schatrijk werd met zijn gelijknamige antivirusprogramma, wordt nu ook beschuldigd van fraude en witwassen. McAfee zou de prijzen van cryptomunten kunstmatig hebben opgedreven door handig gebruik te maken van zijn grote schare volgers op Twitter. Volgens Amerikaanse justitie verdiende hij zo meer dan dertien miljoen dollar over de rug van beleggers die met de cryptomunten bleven zitten.

Het gaat om nieuwe beschuldigingen aan het adres van McAfee, die sinds oktober vastzit in Spanje. Daar werd hij opgepakt wegens belastingontduiking. De 75-jarige McAfee zou geen belastingaangiften hebben ingediend over de jaren 2014 tot en met 2018. Ook zou hij bezittingen hebben achtergehouden, waaronder vastgoed, een jacht en een auto.

Leugens en misleiding

Zijn handlanger Jimmy Watson, die mee zou hebben gewerkt aan de fraude, is donderdag in Texas gearresteerd. Zijn advocaat pleit voor zijn vrijlating. ,,Jimmy Watson is een gerespecteerde veteraan en een voormalig Navy Seal. Hij vocht voor andermans rechten en vrijheden. Hij kijkt uit naar zijn dag in de rechtbank waarbij hij zijn eigen rechten mag gaan uitoefenen”, zegt raadsman Arnold Spencer tegen BBC.

Justitie in de VS wil niets weten van het verhaal van de advocaat en stelt dat Watson en McAfee doelbewust de wet hebben overtreden. ,,Ze maken misbruik van een veelgebruikt platform en van het enthousiasme onder investeerders in de opkomende markt voor cryptocurrency, om op die manier miljoenen te verdienen door middel van leugens en misleiding, aldus de federale aanklager Audrey Strauss.

Mogelijk zware straf

Door de opeenstapeling aan beschuldigingen hangt McAfee mogelijk een zware straf boven het hoofd. Volgens de aanklagers van de belastingzaak, waar hij nu voor vastzit in Spanje, had McAfee miljoenen dollars verdiend aan het promoten van cryptomunten, het houden van lezingen, adviesopdrachten en aan de verkoop van de rechten van zijn levensverhaal voor een documentaire. Daarover zou hij allemaal geen belasting hebben betaald.

De al jaren omstreden McAfee richtte antivirusbedrijf McAfee op in 1987 en verliet het bedrijf in 1994. In 2010 werd het verkocht aan Intel. McAfee behaalde tot eind juni 2020 een winst van 31 miljoen dollar op een omzet van 1,4 miljard dollar. Dat was in de vergelijkbare periode een jaar eerder een verlies van 146 miljoen dollar op bijna 1,3 miljard dollar aan opbrengsten.

Krantenkoppen

John McAfee kwam in 2012 in het nieuws omdat hij in Belize werd gezocht voor ondervraging in een moordzaak. Hij sloeg op de vlucht naar Guatemala, werd uiteindelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Maar ook daar kreeg hij diverse keren te maken met justitie, waarna hij een tijd op een jacht bivakkeerde.

Ook haalde McAfee meerdere keren de krantenkoppen door zijn mislukte pogingen om mee te doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, en door enkele pikante uitspraken. Zo beloofde hij zijn eigen geslachtsdeel op te eten als de bitcoin tegen het einde van 2020 niet één miljoen dollar waard zou zijn.

Een jaar daarvoor zat hij nog enkele dagen met vijf anderen vast in een gevangenis in de Dominicaanse Republiek, wegens verdenking van wapensmokkel op het jacht.

Bekijk al onze belangrijkste nieuwsvideo's in deze playlist.