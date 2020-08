Samsung kondigt Galaxy Note S10 aan: lees hier alles over de nieuwe smartphone

De Note-toestellen zijn altijd nog een stukje duurder en net iets geavanceerder dan de S-toestellen. Maar daar is dit jaar verandering in gekomen, met de S20 Ultra. De komst van de recente duurste categorie smartphones zorgt dat de Note-serie wat in de verdrukking komt. Wil je het ultieme, dan kun je niet blind een Note 20 Ultra kopen maar moet je je er eerst even goed in verdiepen op welk vlak welk toestel nu het beste is wat Samsung te bieden heeft.

Volledig scherm Galaxy Note S20. © Tweakers Natuurlijk brengt de Note van dit jaar weer allerlei vernieuwingen met zich mee. De focus van Samsung ligt daarbij voor een groot deel op de S Pen, het pennetje dat bij het toestel hoort, want dat blijft het meest onderscheidende onderdeel van dit toestel, ondanks de komst van die S20 Ultra. Er zijn nieuwe Air Gestures, de vertraging van het pennetje is behoorlijk omlaag gegaan en de Samsung Notes-app heeft weer een update gekregen. Ook de samenwerking met Microsoft is uitgebreid. Ook ligt er meer focus op de camera, en zoals wel vaker bij de Note: in het bijzonder op het gebied van video.

Ontwerp grotendeels hetzelfde

Het ontwerp is niet drastisch veranderd. De Note 10+, die vorig jaar uitkwam, had ook al de platte boven- en onderkant en het glas dat als het ware om het toestel heen krult. Dat ziet er mooi uit en het zorgt ervoor dat de bezels (schermranden) nog kleiner lijken dan ze werkelijk zijn. Het scherm is bij de S20-serie maar beperkt naar de zijkanten toe afgerond: veel minder dan bij de S-toestellen ervoor. Daarmee is het ontwerp van de Note in elk geval onderscheidend.

Volledig scherm Galaxy Note S20. © Tweakers Wat niet hetzelfde is als bij de Note 10+ is dat de stylus aan de andere kant zit, volgens Samsung om ruimte te maken voor de camera’s, en dat de knoppen ook zijn verplaatst naar de andere zijkant. Dat laatste is hetzelfde als bij de S20-serie en voor rechtshandigen wat ons betreft iets handiger. Een onderdeel waarvan het ontwerp door het uitgebreide camerasysteem is veranderd, is het camera-eiland. Dat is flink uitgedijd. Niet alleen de oppervlakte van het eiland is veel groter, het steekt ook veel meer uit, met name door de telecamera. De Note ligt bij ons wat minder lekker in de hand dan de S20-toestellen, omdat de telefoon wat hoekiger is. De behuizing is nog altijd ip68-gecertificeerd, waarmee het toestel onder anderhalve meter water nog een half uur functioneert.

Het scherm is enorm belangrijk bij de Note-serie, en het is ook belangrijk dat het scherm enorm is. Het scherm is met 6,9" een fractie groter dan dat van de Note 10+. Op het eerste gezicht ziet het scherm er weer geweldig uit. Of het ook beter is dan dat van de Note 10+- of S20-toestellen was lastig te beoordelen in de zeer korte tijd die we met het toestel aan de slag konden, wat het gevolg was van coronamaatregelen. Feit is dat je niet minder dan het allerbeste mag verwachten, en Samsung lijkt bij de Note 20 Ultra ook niet minder dan dat te leveren.

Tot slot

De Galaxy Note 20 Ultra heeft een paar features die je niet terugvindt op andere Samsung-toestellen, zoals Gorilla Glass 7, een paar specifieke hardwarespecificaties en de nieuwe telecamera. Toch maakt het toestel in eerste instantie niet meer indruk dan de S20 Ultra, die al een tijdje op de markt is. Het was fijn geweest om wat meer upgrades te zien. Al was het maar dat de hogere verversingssnelheid ook op de maximale resolutie zou werken. De praktijk zal natuurlijk uitwijzen of die eerste indruk klopt.

Volledig scherm Galaxy Note S20. © Tweakers

Ten opzichte van de Note 10+ is het een wat grotere stap, vooral op cameragebied. Dat toestel kwam een jaar geleden echter op de markt met evenveel opslag en werkgeheugen, en kostte toen maar liefst 200 euro minder dan de Note 20 Ultra. Als we dat in ogenschouw nemen, vinden de we updates van de Note 20 Ultra toch nog wat mager. Feit blijft wel dat het toestel op vrijwel elk gebied het nieuwste van het nieuwste bevat. Ook ziet het er weer prachtig uit, is het mooi dat de S Pen veel minder vertraging heeft en hebben we ons weer vergaapt aan het scherm. Het is een bijzonder mooi toestel, voor een beperkte doelgroep en met een flinke prijs.