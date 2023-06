‘s Werelds eerste wet die kunstmatige intelligentie regelt is een flinke stap dichterbij gekomen

Het Europees Parlement heeft het wetsvoorstel dat de Europese Commissie eerder deed goedgekeurd én aangescherpt. Zo wordt het gebruik van ‘realtime’ gezichtsherkenning in de publieke ruimte aan banden gelegd. Na de zomer beginnen onderhandelingen tussen het parlement en de EU-landen en dan zou de wet er begin volgend jaar moeten zijn.

De Europese AI-wet stelt strenge regels voor AI-systemen met een ‘hoog risico’ voor gezondheid, veiligheid of mensenrechten. ,,Europa pakt de regie over AI terug. Door onze eigen voorwaarden te stellen voor nieuwe technologieën, zorgen we ervoor dat deze technologieën voortaan betrouwbaar, ethisch, veilig en milieuvriendelijk zijn”, zegt Kim van Sparrentak (GroenLinks), een van de onderhandelaars namens het parlement.

Kunstmatige intelligentie dringt door in steeds meer aspecten van ons leven. Niet alleen de aanbevelingen voor series of muziek op Netflix en Spotify en het ‘contact’ via een chatbot met de energieleverancier of webwinkels. Maar ook lezen van röntgenfoto’s in het ziekenhuis om ziektes te herkennen. Het scannen van camerabeelden voor de politie als die op zoek is naar bepaalde personen. Het voorspellen wanneer preventief onderhoud nodig is in allerhande machines. Of ‘voorspellen’ welke ontvanger van een toeslag geneigd zal zijn tot fraude. En dat laatste voorbeeld geeft al aan dat er risico’s aan zitten: in Nederland werden in de toeslagenaffaire mensen verdacht op basis van persoonskenmerken zoals achternaam en adres.

AI die niet van vrouwen houdt

In het wetsvoorstel wordt AI ingedeeld in categorieën. Met een onaanvaardbaar risico: denk aan het bijhouden van sociaal gedrag door de overheid, zoals in China gebeurt. Die worden verboden. Met een ‘hoog risico’: denk aan software die sollicitatiebrieven beoordeelt, zoals Amazon die al in 2014 probeerde. Die sollicitatierobot bespaarde het bedrijf veel tijd, maar bleek niet van vrouwen te houden. De software had namelijk alle Amazon-cv’s sinds 2004 geanalyseerd, de meeste daarvan kwamen van mannen, dus die moesten kennelijk de voorkeur krijgen. Die worden aan strenge regels gebonden. De derde categorie is AI ‘met een laag risico’, zoals de chatbots van bedrijven.

Het parlement heeft het voorstel van de Europese Commissie op een aantal terreinen aangescherpt. Biometrische categoriseringssystemen die gebruikmaken van gevoelige kenmerken (zoals geslacht, ras, etniciteit, staatsburgerschap, religie, politieke oriëntatie) worden verboden. Net als voorspellende politiesystemen (gebaseerd op profilering, locatie of crimineel gedrag in het verleden). Het parlement legt ook het gebruik van ‘realtime’ gezichtsherkenning in de publieke ruimte aan banden. Een voorstel van de christendemocraten om dit wél toe te staan haalde het niet. Daarmee is de discussie hierover niet ten einde: een aantal lidstaten hecht hier wel aan: het is een handig hulpmiddel voor politie en veiligheidsdiensten.

Als het aan het parlement ligt, komen er ook een verplichte ‘mensenrechtentoets’ voorafgaand aan de inzet van AI, een recht op informatie en een sterk recht op uitleg voor mensen die benadeeld zijn door AI, nieuwe bindende regels voor grote systemen als ChatGPT, milieustandaarden voor dat soort grote systemen en rapporten over de klimaatimpact van AI.

