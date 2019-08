Ruimterobot Fedor zweeft nog even rond na mislukte koppeling met ISS

Hij moest het boegbeeld worden van Russische ruimtetechnologie, maar voorlopig zweeft robot Fedor nog even in de ruimte. De Russische Sojoez-capsule die onderweg is naar het Internationale Ruimtestation ISS is er vannacht niet in geslaagd aan te koppelen.

Aan boord zit een opmerkelijk personage dat rechtstreeks uit een Star Wars-film lijk te komen: Fedor in het Russisch Fiodor. Ofwel Skybot-F850 die een wat vierkant familielid lijkt van C-3PO (See-Threepio) de goudkleurige humanoïde robot die optrekt met de Star Wars-helden. Deze Fedor is officieel een ‘testpassagier’ en hij oogt opmerkelijk menselijk met benen, armen en handen waaraan vijf vingers.



De robot Fedor is 1.80 meter lang en heeft last van overgewicht (want 160 kilo) maar kan veel. De reis naar ISS is een oefening voor veel langere reizen, naar plekken ‘waar geen mens eerder is geweest’, om de missie van het ruimteschip Enterprise uit Star Trek er nog maar eens bij te halen.



Fedor is de ruimte ingeschoten als tijdelijk ruimtehulpje voor kosmonaut Aleksandr Skvortsov. Er staan allerlei experimenten op het programma. Onder meer hoe als robot om te gaan met zwaartekracht aan boord. Fedor kan solderen en lassen en ook klusjes buiten het ruimtestation uitvoeren. Op aarde heeft de robot al veel laten zien, nu nog in de ruimte

Volledig scherm Fedor wordt de ruimte in geschoten. © EPA

Mislukt

De eerste poging ISS binnen te komen is dus mislukt. Op dit moment is het daarom nog even de eenzaamheid van de ruimte voor Fedor, ongeveer als bezongen in de uitvoering (in 2013) van David Bowie’s ruimteklassieker ‘Space Oddity’ door de zingende Canadese astronaut Chris Hadfield. De volgende poging Fedor aan boord van ISS te hijsen zou maandagochtend kunnen zijn, aldus het Amerikaanse ruimtevaartcentrum NASA. De rechtstreekse Russische uitzendingen van de aankomst van Fedor op de website van het Russische Ruimte-agenschap Roskosmos werden onderbroken.