Robothond Spot kan levens redden en zoekt nieuwe baas op kazerne

De robothond heeft van zichzelf zestien camera's waardoor alle situaties op een scherm zichtbaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast kan hij worden uitgerust met vele opties zoals een laser voor dieptemeten, een 360 graden camera en een robotarm die onder meer deuren opent. Bovendien is er een enorme hoeveelheid software waardoor zo'n robot veel functies kan vervullen, zegt Goffin. „Bij Fedex in de VS bewaakt hij helemaal zelfstandig het terrein. Hij loopt zijn route, ziet als er iets verandert in de situatie en slaat dan alarm.”



Het Eindhovense Holland Robotics heeft de demonstratie voor het veldlaboratorium dat op de Oirschotse kazerne gevestigd is geregeld. De baas van de afdeling Robots en Automatische Systemen majoor Martijn Hädicke is enthousiast, maar blijft nuchter. „Aanschaffen zou kunnen, maar misschien dat we hem eerst een tijdje moeten leasen om uit te proberen. Ik kan me voorstellen dat hij nuttig is als verkenner op plekken waar je liever geen mensen hebt. Dan kan hij met al zijn sensoren zorgen dat de commandant beter geïnformeerd wordt. Ik denk vooral in stedelijke omgevingen tussen en in gebouwen dat hij van nut kan zijn.”