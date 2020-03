Quarantaine-tip: nieuwe Animal Crossing oase van rust

ReviewVoor wie even aan de harde werkelijkheid van deze coronatijd wil ontsnappen is er net een game verschenen waarmee dat uitstekend kan. Geef ontspannen de plantjes water of ga vlinders vangen in Animal Crossing: New Horizons.

Als we de spin-offs even buiten beschouwing laten, is dit de vijfde game in de serie en met New Horizons slaat Nintendo interessante nieuwe wegen in. Een kleine waarschuwing vooraf: Animal Crossing is een serie die niet door iedereen wordt gewaardeerd. Je bent er fan van of je vindt het helemaal niets. Je begrijpt de ontspannende vibe van de game of je haren gaan er recht van overeind staan. Dat geldt zeker ook voor het nieuwste deel: New Horizons.

Net als de voorgaande delen is New Horizons een game waarin je niet veel meer doet dan plantjes water geven, schelpen verzamelen, hout sprokkelen en vlinders vangen. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. De game heeft nauwelijks een doel en er zijn geen gevaren om te overwinnen. Er is niet eens een echte uitdaging. En toch is het spel onderhoudend, mits je ervoor openstaat. New Horizons vergt de nodige tijd en dat is ook precies de charme van de game.

Lang niet genoeg

Tegelijkertijd is het een spel waarin je wat aan bomen staat te schudden, in de hoop dat er iets naar beneden valt. Waarbij je overigens onaangenaam verrast kunt worden als dat een wespennest blijkt te zijn.

Geduld en rust

Doordat de game de echte klok volgt, vergt het allemaal wat geduld van de speler. Geef je daaraan over. Speel een paar uur per dag, praat wat met je eilandbewoners, verzamel wat bouwmateriaal, plant een boom of een bloem en neem het leven en Animal Crossing zoals het komt. Laat je verrassen door de kleine dingen die er elke dag weer anders zijn.

De verschillende verkopers hebben elke dag wel wat nieuws in de aanbieding. Jonge bloemen en bomen groeien elke dag een beetje en ook bouwwerkzaamheden vorderen langzaam maar gestaag. Langzaam maar zeker verschijnen er nieuwe bewoners op je eiland, die nieuwe goederen met zich meebrengen. En dan moet het spannendste nog komen. Want wat heeft de game voor ons in petto als het lente, zomer, herfst en opnieuw winter wordt, met nieuwe bloemen, andere vissen en nieuwe insecten?

Dit zal vast niet voor iedereen zijn weggelegd. Als je de rust niet op kunt brengen en je je niet neer kunt leggen bij de beperkte speeltijd per dag, is dit geen game voor jou. Heel vernieuwend is het ook allemaal niet, maar wie het spel wat tijd geeft, heeft opeens een game in handen die je niet in een paar dagen er doorheen jaagt, maar die je de rest van het jaar zult spelen.

Conclusie

Het spelen van New Horizons vergt tijd, maar dat is precies de aardigheid. Bloemen plukken, aan bomen schudden; het lijkt saai, maar dat is het niet. Doordat de game de ‘echte’ klok volgt, vergt hij veel geduld van de speler. Daar zul je je aan over moeten geven.