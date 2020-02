'Productie smartphones fors lager door coronavirus’

Vouwtele­foon Motorola Razr al na 27.000 keer ‘vouwen’ kapot

7 februari Matig het openvouwen van jouw gloednieuwe Motorola Razr, want na 27.000 keer klappen zou je al een kapotte telefoon kunnen hebben. Dat meldt techsite CNET op basis van eigen onderzoek. De journalisten hebben de telefoon in een zogenaamde ‘vouwrobot’ gestopt. Dat apparaat kan de telefoon ruim 8300 keer per uur vouwen.