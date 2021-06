Preview: Dit zit er allemaal in iOS 15 en iPadOS 15

Met iOS 15 en iPadOS 15 voegt Apple later dit jaar allerlei nieuwe functies toe aan je iPhone en iPad. Wat is er nieuw en veranderd?

Hoewel de software-updates deze week werden aangekondigd, zijn ze nog niet breed beschikbaar. Wel konden we vast een vroege testversie speciaal voor appmakers uitproberen, om een idee te krijgen van de vernieuwingen.

Notificaties

De wijzigingen waar je het meest van zult merken, betreffen notificaties. Die zijn in uiterlijk en functionaliteit gewijzigd in iOS en iPadOS. Ten eerste zijn er nu verschillende soorten notificaties, waaronder passieve berichten en kritieke notificaties. Een promotioneel bericht zal door het onderscheid niet altijd meteen in beeld springen en wordt later zichtbaar in een notificatie-overzicht, terwijl bijvoorbeeld een NL-Alert overal doorheen komt.

De nieuwe functies moeten mensen helpen bij de overdaad aan meldingen en berichten die op een telefoon kunnen binnenkomen. Eén belangrijk detail: de functie moet in vroege testversies met de hand worden ingeschakeld. Blijft dat zo, dan moeten gebruikers ontdekken dat de mogelijkheid bestaat voor ze er gebruik van kunnen maken.

Volledig scherm iOS 15 bundelt notificaties in een ochtendoverzicht. © Apple

Focus

De tweede grote nieuwe functie in iOS en iPadOS is Focus. Dat is een samenvoeging van Niet Storen en de automodus die er al langer is, samen met nieuwe instelmogelijkheden. Standaard staan er al wat profielen klaar: Autorijden, Niet Storen, Persoonlijk, Slaap en Werken. Daarmee vertel je de telefoon wat je aan het doen bent en door welke apps je wel of niet gestoord wil worden. Per modus kun je het iconenscherm op de telefoon aanpassen.

Er is ook een optie voor het weergeven van de Focus-status in de Berichten-app. Stuurt iemand je een berichtje, dan krijgt diegene te zien dat je op dat moment bijvoorbeeld even druk bent. Ontwikkelaars kunnen ondersteuning inbouwen, waardoor de status wellicht ook kan verschijnen in WhatsApp of Signal. Het is nog niet duidelijk of dat gebeurt.

Wijzigingen in apps

Zoals altijd geeft Apple zijn apps een upgrade samen met het besturingssysteem. De grootste wijzigingen zitten in Facetime en Berichten. Om te beginnen bij Facetime: dat wordt meer een Zoom-concurrent. Het wordt mogelijk om Facetime-calls te plannen en uitnodigingen te sturen.

Bovendien kun je nu facetimen met mensen buiten het Apple-ecosysteem, die dan de browser moeten gebruiken. Met Shareplay kun je samen kijken naar video’s of audio beluisteren.

Volledig scherm Facetime laat gebruikers nu ook samen films kijken. © Apple

Allemaal een abonnement

Shareplay heeft wel beperkingen: je moet beiden toegang hebben tot de dingen die je bekijkt of beluistert. Als je dus samen naar Frozen wil kijken op Disney+, moet op alle apparaten de app van Disney+ staan met een geactiveerd abonnement.

Berichten heeft vooral meer integratie met andere Apple-diensten. Zo kun je vanuit Berichten nieuws opslaan in Nieuws, liedjes in Music en podcasts in, nu ja, Podcasts. Die belanden in de Shared With You-sectie, of ‘Gedeeld met jou’ in het Nederlands.

Livetekst en Safari

Onder iOS 15 en iPadOS 15 heeft de camera ingebouwde beeldherkenning, om bijvoorbeeld tekst te kunnen selecteren in een foto. Die tekst kun je vervolgens kopiëren en plakken als normale tekst.

De interface van webbrowser Safari is stevig op de schop gegaan. De URL-balk staat standaard onderaan en zweeft boven de pagina. Als je scrolt, verdwijnt hij naar helemaal onderaan de pagina. Wisselen tussen tabbladen gaat door te vegen.

Groepen met tabbladen

Ook komen er groepen van tabbladen in Safari. Als je bijvoorbeeld een cadeau zoekt voor een vriend en je hebt vijf tabbladen openstaan, dan kun je die als groep opslaan.

De URL-balk onderaan plaatsen maakt hem goed bereikbaar en dat is fijn. Vervolgens schuift hij naar boven als je wilt typen. Een browser moet natuurlijk vooral niet in de weg zitten en dat doet Safari prima. De interface is minimaal en dat werkt prima.

Privacy

Behalve nieuwe likjes verf en nieuwe functies heeft Apple zoals altijd veel aandacht voor privacy. Dat strekt zich ook uit tot iOS en iPadOS, en dat uit zich op veel manieren. Het zijn bovendien belangrijke wijzigingen, omdat ze erop gericht zijn privédata te beschermen.

Er komt een authenticatorfunctie in de wachtwoordbeheerder van iOS. Als een site vraagt om een code, vult het systeem dat in Safari automatisch in. De browser voorkomt dat IP-adressen worden gedeeld en betaalde iCloud-abonnees krijgen toegang tot een soort VPN voor extra privacy en veiligheid.

De Mail-app voorkomt dat mailaanbieders kunnen zien dat je een bericht geopend hebt.Voor betaalde iCloud-gebruikers zit er een functie bij om een willekeurig e-mailadres te gebruiken om zo je echte mailadres te verbergen.

iPads

Alle wijzigingen die we tot nu toe hebben besproken, zitten in zowel iOS als iPadOS, maar er zijn ook nog wat functies specifiek voor de iPad bijgekomen. De belangrijkste wijziging in de interface is dat hij meer gelijkgetrokken is met die van iPhones. Widgets kunnen daarom nu ook tussen de app-iconen staan, al bestaat de aparte pagina ook nog.

Bovendien komt de App Library met daarin alle apps ook op iPads. Daar verzamelen alle apps zich die niet op je beginscherm staan. Die leeft rechts van het meest rechter homescreen, maar heeft ook een plekje gekregen in het dock. Daar gaat het om het meest rechter knopje.

Makkelijker multitasken

Een andere grote wijziging is multitasking. Dat systeem was er al, maar veel gebruikers konden het slecht vinden. Nu kun je met een knopje boven in beeld twee apps naast elkaar zetten. Een optie onderin beeld laat alle vensters van een app zien. Door deze wijzigingen werkt multitasking weer een stukje handiger op iPads.

Je kunt met de stylus van Apple vanuit de rechteronderhoek vegen om een snelle notitie te openen. Dat kan op het homescreen, maar ook in een app; dan voegt hij een link of beeld uit de app toe als je dat wilt. Het is een soort digitaal post-it-systeem.

