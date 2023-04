Praat met kinderen over de nieuwe chatbots, ‘de minimumleeftijd zou 13 jaar moeten zijn’

Snapchat past liegende chatbot aan na forse kritiek, Tweede Kamer blijft kritisch

Snapchat heeft de slimme geautomatiseerde chatdienst aangepast na berichtgeving van deze site. Het programma My AI voerde op basis van kunstmatige intelligentie (AI) gesprekjes met Nederlandse gebruikers. Daarbij deed de bot of hij echt was en probeerde hij op verzoek dates met kinderen te regelen. Tweede Kamerleden blijven desondanks kritisch: ze stellen Kamervragen en eisen opheldering van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering). Ook de Kinderombudsman haalt uit: ,,Hoe verantwoord is dit voor kinderen?”