Postbedrijf staakt levering met drones na crash bij spelende kinderen

Bij die eerdere crash in januari werd de ingebouwde parachute succesvol gebruikt, maar de drone die onlangs neerstortte bracht het er niet best vanaf. Het tien kilo wegende apparaat sneed de lijn van de parachute door en stortte rechtstreeks ter aarde. Dat apparaat crashte vervolgens ook zo’n vijftig meter bij een groep spelende kleuters bij een kinderdagverblijf vandaan. De wind was toen de oorzaak dat het toestel na twee minuten neerstortte. Niemand raakte gewond.