Politie start campagne tegen uit de hand lopende WhatsApp-fraude

De politie krijgt per dag honderd aangiften binnen van WhatsAppfraude of pogingen daartoe. Bij deze vorm van oplichting, ook wel vriend-in-noodfraude genoemd, krijgt iemand een bericht dat een vriend, familielid of andere bekende dringend financiële hulp nodig heeft. De vriend zit bijvoorbeeld zogenaamd vast in het buitenland en is zijn geld, telefoon en papieren kwijt. Of hij heeft zijn telefoon per ongeluk in de wasmachine gedaan en kan daarom niet internetbankieren.

Wie vervolgens geld overmaakt, krijgt dan vaak een tweede verzoek. Bij navraag blijkt de vriend in kwestie van niets te weten en blijkt zijn account te zijn gehackt, of de oplichter gebruikt een vals account of een nieuw telefoonnummer. Het bericht kan overigens binnenkomen via WhatsApp, maar evengoed via sms, Telegram, Snapchat of e-mail.

Aantal explodeert

Het aantal gevallen van WhatsAppfraude explodeert, zo blijkt uit de cijfers van de Fraudehelpdesk, die op 1 oktober van dit jaar al 9605 meldingen heeft ontvangen. Dat is bijna een verviervoudiging ten opzichte van heel 2019.

In totaal werden 1154 van deze mensen daadwerkelijk slachtoffer van deze gehaaide vorm van fraude. Zij werden opgelicht voor een bedrag van 3,3 miljoen euro.

De vriend-in-noodfraude is aan een snelle opmars bezig. Tot februari kreeg de politie 130 aangiften per week binnen, maar mede door de coronacrisis is dat aantal opgelopen naar 300 per week in september tot 100 per dag op dit moment.

