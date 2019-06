Pokémon Go-achtige game in Harry Potter-universum lanceert vrijdag

Niantic en Warner Bros. brengen het mobiele spel Harry Potter: Wizards Unite op 21 juni uit in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe was er nog geen releasedatum bekend; in maart sprak het bedrijf alleen nog van een lancering ergens in 2019. De game had eigenlijk al in 2018 moeten uitkomen.

In een bericht op Twitter maakt Niantic de komst van Harry Potter: Wizards Unite bekend, al zegt het bedrijf bij de uitgebrachte trailer dat de release op vrijdag alleen voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk geldt.



Informatie over de release in andere landen geeft Niantic nog niet; het bedrijf zegt alleen dat spelers alert moeten zijn voor de komst van meer informatie, ‘omdat het spel binnenkort in jouw regio live gaat’. Het mobiele spel was eerder als bètaversie al beschikbaar in Australië en Nieuw-Zeeland.



Mensen in Nederland kunnen vermoedelijk via een omweg ook het spel downloaden, bijvoorbeeld door het veranderen van je locatie.

Mysterieus

De game speelt zich af in het heden, dus na de zogenoemde Battle of Hogwarts die het einde van de Harry Potter-filmreeks betekende. Op dat moment brak een tijd van vrede en rust aan, maar die staat inmiddels steeds meer onder druk. Dat heeft alles te maken met mysterieuze verdwijningen, die niet meer voor zijn gekomen sinds het ‘tijdperk Voldemort’.

Er blijkt een geheimzinnige ‘Calamity’ te zijn gebeurd, waardoor allerlei voorwerpen, personen en magische beesten uit hun tijd en plaats zijn getrokken en in het heden zijn beland, in de wereld van de dreuzels (muggles). Dat brengt het in 1692 afgesproken International Statute of Wizarding Secrecy in gevaar, dat voorschrijft dat normale mensen het bestaan van de magische wereld van heksen en tovenaars niet mogen ontdekken. Om die reden worden spelers opgeroepen om lid te worden van het Statute of Secrecy Task Force, met als taak om al die zoekgeraakte personen, voorwerpen en beesten op te sporen.

