PlayStation 5-console wordt donderdag gepresenteerd: de hype waard?

Het is inmiddels vaste prik, iedere zes à zeven jaar: de lancering van een nieuwe PlayStation-console. De eerste kwam in 1994 uit, de tweede (in Europa) in 2000, de derde (eveneens met een beetje vertraging) in 2007, de vierde (meteen wereldwijd) in 2013. Als je dat even doorrekent, weet je dus dat het hoog tijd moet zijn voor een PlayStation 5. Die wordt donderdagavond om 22.00 uur onze tijd gepresenteerd via een livestream van Sony PlayStation. Of eerder: er worden voor het eerst videogames getoond die op het toestel zullen verschijnen, want wat er qua rekenkracht onder de motorkap zal zitten werd inmiddels al druppelsgewijs gelost door Sony.