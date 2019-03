Pijnlijk moment: Trump noemt Apple-topman Tim Cook ‘Tim Apple’ bij ontmoeting

Was het een verspreking, een misplaatste grap, of de gebruikelijke bijnaam van de baas van Apple in de gangen van het Witte Huis? Uit het videomateriaal kan worden opgemaakt dat Trump zich er niet bewust van was dat hij een van de invloedrijkste ondernemers ter wereld met de verkeerde naam had aangesproken: alsof er geen vuiltje aan de lucht was, zette hij na zijn flater de vergadering over het belang van technologie voor het onderwijs onverstoord voort. Ceo Tim Cook zelf en Trumps dochter Ivanka Trump bleven er eveneensonbewogen bij.