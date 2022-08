Overleden vrouw beantwoordt als hologram vragen tijdens uitvaart

Een hologram van een overleden dierbare op een uitvaart, dat kennen we inmiddels. Maar de hologram vragen stellen en dan ook nog antwoord krijgen? Dankzij een nieuwe technologie kon een overleden vrouw in het Verenigd Koninkrijk met haar naasten praten tijdens een bijeenkomst vlak na haar crematie.

In juli verscheen Marina Smith, die in juni op 87-jarige leeftijd overleed, op een scherm tijdens een bijeenkomst. Ze hield een korte toespraak, waarna rouwende nabestaanden allerlei vragen konden stellen aan de digitale kloon van Smith, melden Britse media. De hologram werd gemaakt door het bedrijf StoryFile, waarvan de zoon van Smith, Stephan Smith, medeoprichter en ceo is.

Met een computer en een webcam werden de vragen begin dit jaar, toen Marina Smith nog leefde, opgenomen. Ze beantwoorde onder andere vragen over haar jeugd. ,,Hierdoor kwamen moeilijke onderwerpen aan bod. Zoals de scheiding van haar ouders en het leven als immigrant uit India’’, vertelt haar zoon aan de Britse krant The Telegraph. ,,Nabestaanden stonden versteld van de nieuwe eerlijkheid van mijn moeder tijdens de bijeenkomst.’’ Marina Smith schaamde zich altijd voor haar verleden. ,,Maar door een vraag hierover vertelde ze over haar jeugd in India, waar we niets van wisten.’’

Natuurlijk taalgebruik

Sinds deze week is de nieuwe technologie in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar. In een duurdere versie van StoryFile wordt het interview met twintig gesynchroniseerde camera's opgenomen. Experts verwerken vervolgens het materiaal om de digitale kloon van de overledene te trainen. Dat is nodig om de hologram in ‘natuurlijk taalgebruik’ vragen te laten beantwoorden.

Anders dan bij deepfake-video's legt het systeem geen woorden in de mond van de digitale kloon. Als hij of zij geen antwoord heeft, zal hij de nabestaanden aansporen een andere vraag te stellen.

Het Britse bedrijf werkte eerder samen met Star Trek-acteur William Shatner. Met zijn hologram wil de Britse acteur zijn nalatenschap behouden voor komende generaties.

