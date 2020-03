‘Overheid VS wil smartphones volgen om coronavirus in kaart te brengen’

De Amerikaanse krant sprak met meerdere anonieme bronnen, zoals Facebook-medewerkers, die aangeven dat medische experts graag data willen verzamelen om de verspreiding van het virus in kaart te brengen. Door het volgen van smartphonegebruikers krijgen de autoriteiten een rijke dataset in handen die kan helpen bij het indammen van verdere verspreiding.



De Amerikaanse overheid zou alleen geïnteresseerd zijn in het herkennen van bewegingspatronen van mensen, zeggen medewerkers van Facebook tegen de krant. Daarmee zou mogelijk een plek van een toekomstige uitbraak kunnen worden voorspeld.



Google heeft bevestigd dat het inderdaad in gesprek is met de Amerikaanse overheid en medisch experts. Het bedrijf zegt toegang te willen geven tot de locatiedatabases, maar niet op individueel niveau. Verder zegt een woordvoerder dat alle data geanonimiseerd zou zijn.