Ouderenbond geeft tips over beeldbellen

Deze onlinega­mes zijn nu veel beter dan bij hun lancering en ideaal in corona-tij­den

10 mei Een ‘live’ game lanceren is altijd een zware gok voor videogamebedrijven, want het succes van zo’n titel is afhankelijk van hoe aanstekelijk hij is (en blijft) onder grote groepen spelers. Maar wat aanvankelijk niet is kan later nog komen: dat bewijzen deze vijf onlinegames die een teleurstellende start maakten, maar inmiddels wél gretig worden gespeeld.