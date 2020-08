Ouderen boos omdat CoronaMelder alleen werkt op ‘nieuwe’ mobieltjes: ‘Een foutje? Een blunder!’

Maandag is de eerste dag dat de CoronaMelder in delen van Nederland werkelijk functioneert. Iedereen kan hem al downloaden bij Google en Apple. De GGD’s in de regio’s Twente, IJsselland, Drenthe, Noord-Oost en Zuid Gelderland gaan hem ook al gebruiken. In september volgt de rest van Nederland.



De app wordt gezien als een belangrijke aanvulling op het bron- en contactonderzoek van de GGD in de strijd tegen de coronapandemie. Ze legt anoniem verband tussen de mobieltjes van mensen die besmet zijn en de contacten die ze hebben gehad. De hoop is dat mensen zich eerder laten testen.



Maar in de loop van de middag kwamen berichten binnen van mensen die de app niet konden downloaden en installeren. De reden is dat de systemen van hun mobieltjes te oud zijn.