Opvolger PlayStation 4 krijgt officiële naam en lanceerdatum

Een vrijwel nieuwe iPhone voor 450 euro: hier moet je op letten bij refurbis­hed telefoons

11:44 De markt voor zogenoemde refurbished smartphones, waarbij een tweedehands toestel weer zo goed als nieuw verkocht wordt, is groeiende. Zeker sinds er een keurmerk voor refurbished elektronica in het leven is geroepen. Maar wat is het verschil tussen refurbished en ‘gewoon’ tweedehands en waar moet je als consument rekening mee houden als je zo’n gsm aanschaft? ,,Het is inmiddels absurd om meer dan 1000 euro neer te tellen voor een smartphone.”