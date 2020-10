Oplichter verstuurde 120.000 sms’jes en kraakte daarmee bankrekeningen in het hele land

Een 21-jarige, vanuit Groningen werkende, man is aangehouden voor een grootschalige cyberfraudezaak. De man zou tussen 2 en 21 september 120.000 sms-jes hebben verstuurd met een link, waarmee hij de controle kon overnemen van bankrekeningen. Hij maakte slachtoffers in het hele land. Het schadebedrag moet nog worden vastgesteld.

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. Het rechercheonderzoek Lehua startte toen een laptop van de 21-jarige man begin dit jaar werd overgedragen aan de politie Noord-Nederland. Op de laptop werden onder andere inloggegevens aangetroffen van circa 1,5 miljoen gehackte web-accounts, waaronder Marktplaats-accounts.

‘Deze werden getest met een speciaal programma of er kon worden ingelogd op Markplaats. Wanneer er kon worden ingelogd, werden met dat account adverteerders benaderd’, meldt de officier van justitie die de leiding over de zaak heeft in een persbericht.

De politie heeft met een aantal eigenaren van deze accounts contact opgenomen. Zij wisten niet dat hun accounts waren gehackt.

Verder stonden de gegevens van gehackte bankrekeningen op de laptop, die zo was ingesteld dat vele betaal-apps gelijktijdig konden worden bediend.

1 cent of betaallinkfraude

Volgens de zaaksofficier bleek uit de laptop dat de verdacht zich bediende van een breed scala aan diverse oplichtingsmethoden. ‘In de laptop vonden we phishingmailtjes, vele honderdduizenden gehackte accounts en zogeheten phishingpanels, die we kunnen herleiden naar tientallen aangiftes van mensen die via onder andere Marktplaats berichten kregen van de verdachten om 0,01 euro te maken ter verificatie. De zogenaamde 1 cent of betaallinkfraude. Waarmee in werkelijkheid volledige toegang tot de bankrekening werd overgenomen.’

In een van de aangetroffen oplichtings-sms’jes stond de tekst: ‘Uw pakket is aangekomen in het sorteercentrum, klik op de link om uw pakket te kunnen volgen: … Om uw pakket in ontvangst te kunnen nemen is het van belang om de verzendkosten te voldoen.’

‘Stekkers eruit’

De man is maandagochtend aangehouden, net als een 21-jarige vrouw uit Groningen. Vervolgens heeft de recherche een woning doorzocht in Groningen. Hier werden vier laptops aangetroffen. Op een daarvan draaide software voor oplichtingspraktijken.

‘We hebben letterlijk de stekkers eruit getrokken om alle lopende oplichtingspraktijken een halt toe te roepen’, licht de officier toe.

‘Op de draaiende laptop stond een nieuwe oplichtingswebsite die sterk moest lijken op die van de ABN/Amrobank. Uit die laptop bleek dat verdachte actief was op ondergrondse online handelsplaatsen waar hij bestanden uitwisselde met andere hackers. Hij kocht op die manier bestanden met tienduizenden telefoonnummers.’

‘Uw kenteken verloopt’

Uit de openstaande laptop komen aanwijzingen dat de verdachte bezig was nieuwe oplichtingscampagnes vorm te geven, waaronder een DigiD-inlogpagina en een campagne om phishing te plegen door middel van berichten dat het kenteken van de auto zou vervallen.

‘We zijn een sms-bericht tegen gekomen dat het ‘autokenteken binnenkort verloopt’. Om dat te ‘voorkomen’ zouden mensen moeten inloggen met hun DigiD. De bijgevoegde link zou dan leiden naar zijn nagemaakte DigiD-website’, aldus de officier.

De politie trof ook een gaspistool aan. Bovendien is beslag gelegd op een auto, telefoons, bankpassen en online accounts. De verdachten hebben spullen besteld bij webshops met geld van gehackte accounts.

Spaarrekeningen overgeboekt

Van enkele slachtoffers werd het saldo van spaarrekeningen overgeboekt naar de lopende rekeningen, die daarna werden leeggehaald. In sommige gevallen werd de buit overgeschreven naar cryptocurrency-accounts, Paypal-accounts en zogeheten debitcards; anonieme betaalkaarten waarop saldo wordt gezet.

In bewaring

De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, maar opereerde vanuit Groningen. Hij is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij is voor 14 dagen in bewaring gesteld.

De vrouw woont in Groningen. Vanwege haar beperkte rol is zij niet voorgeleid en is zij inmiddels weer in vrijheid gesteld.