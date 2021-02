‘Oplichter’ Thomas Berge van dating-app gegooid na gebruik echte naam

Dat vertelt hij in de Shownieuws-podcast. De zanger (31) geniet als vrijgezel graag volop van ‘vrouwelijk schoon’, maar moet nu dus zonder app op zoek. ,,Ik heb een tijd op een dating-app gezeten, maar het probleem is: ze dachten dat ik het niet was’’, zegt hij. ,,Want ik heb een artiestennaam, dus toen werd ik geblokkeerd elke keer. Toen ben ik ermee gekapt.’’

Quote Ik vind het wel leuk om af te spreken. Als je iemand ziet, merk je vaak wel of ze klachten heeft of niet Thomas Berge

Het is op zich natuurlijk goed dat een app optreedt als het erop lijkt dat gebruikers zich voordoen als iemand anders. Iedereen kan immers in theorie een foto van Berge gebruiken. Thomas lijkt het in elk geval te hebben opgegeven en geen verhaal te zijn gaan halen. ,,Ik ga daar niet als Thomas Berge op, ik heet in het echt Chiel Ottink’’, aldus de artiest.

Goed gesprek boven seks

Hoe hij ze nu precies vindt, is niet duidelijk, maar Thomas ontmoet nog regelmatig vrouwen met wie hij gezellige avonden beleeft. Ook in coronatijd. ,,Ik vind het wel leuk om af te spreken. Als je iemand ziet, merk je vaak wel of ze klachten heeft of niet’’, zegt hij. Dat is trouwens niet waar, want lang niet alle coronasymptomen - denk aan verlies van reuk en smaak - zijn voor andere mensen van buiten waarneembaar.

Quote Het klinkt misschien gek, maar ik houd echt van een heel goed gesprek Thomas Berge

Berge benadrukt grappend dat hij de avondklok niet misbruikt om vrouwen tot een uur of 20.55 bij hem thuis te houden en vervolgens te zeggen dat ze nu wel moeten blijven slapen. Het draait volgens hem sowieso niet alleen maar om seks. ,,Het belangrijkste is dat er een klik is. Het klinkt misschien gek, maar ik houd echt van een heel goed gesprek.’’

