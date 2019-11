Opgelet: dit zijn de nieuwste online fraudetrucs

Gamer geeft miljoen uit om personage te pimpen, vriend verkoopt het voor 500 euro

26 november Een Chinese gamer heeft zijn vriend voor de rechter gesleept nadat hij zijn online gamekarakter voor zo’n 500 euro had verkocht. Dat klinkt als een mooie deal, maar de avatar was in werkelijkheid zo'n 1,3 miljoen euro waard.