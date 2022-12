Op zoek naar surprise-ideeën? Zo maak je iets voor pakjesavond met NFC-tags en QR-codes

Idee 1: de speurtocht-surprise met QR-codes

De surprise bestaat uit een kunstig ingepakte QR-code, die de ontvanger moet scannen met een smartphone. De QR-code brengt je naar een pagina die je de locatie van een volgende QR-code vertelt, het liefst in de vorm van een sinterklaasgedicht of raadsel. Daar vind je de volgende aanwijzing, net zo lang tot je bij het uiteindelijke cadeau aankomt. Elke code kan natuurlijk gepaard gaan met zijn eigen gênante gedicht, opdracht of raadsel.

Hoe doen we dat?

In feite is deze surprise niets meer dan een simpele website, waarop iedere opdracht een eigen pagina is. Hoe je het makkelijkst een eigen website maakt, lees je hier.



Zodra je website af is en online staat, kun je voor elke pagina een eigen QR-code maken. Er zijn verschillende gratis programma’s die dit voor je kunnen doen, maar CyberChef is een goede optie.

Print de QR-codes als stickers en plak ze op de juiste locaties. Test altijd even of je de goede QR-code hebt, anders loopt je surprise in het honderd.

Idee 2: De elektrische waarzegger

Ken jij iemand die altijd al een waarzegger heeft willen zijn? Met deze surprise geef je hen tijdelijk ‘paranormale’ gaven, waarmee ze moeten ontdekken waar hun cadeau gebleven is. Dat doen we met de hulp van een aantal NFC-tags, een handvol gedichten en een smartphone die NFC (Near Field Communication, vergelijkbaar met bluetooth maar met minder groot bereik) ondersteunt.



Het cadeau is in bezit van één van de gasten, en de enige manier om het te vinden is hun gedachten lezen. De gasten komen één voor één naar de waarzegger en geven diegene een object, bijvoorbeeld hun drinkglas. De waarzegger kan vervolgens iets gênants onthullen, het liefst in de vorm van een gedicht - net zolang totdat de ‘dief’ gevonden is.

Hoe doen we dat?

Omdat je vrienden en familie waarschijnlijk niet echt helderziend zijn, zul je ze een handje moeten helpen met NFC-tags. Dat zijn stickers waar je een kleine hoeveelheid data op kwijt kunt die zijn uit te lezen met de meeste moderne smartphones.



Bedenk een aantal grappige feiten over je gasten. Verwerk die feiten in een kort en grappig gedicht en sla die op als een .txt -bestand. Als het goed is, heb je één bestand per gast. Vervolgens gebruik je jouw smartphone om elk gedicht naar een NFC-tag te schrijven. Hiervoor kun je een gratis app zoals NFC Tools voor iPhone of Android gebruiken.

Bevestig vervolgens de tags op de spullen van je gasten – de onderkant van een glas of beker is een goede, makkelijk beschikbare plek.

Het enige wat de waarzegger nu hoeft te doen, is deze objecten bij een smartphone houden en ze krijgen het gedicht in kwestie te zien.

