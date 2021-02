Op zoek naar een goede budgetlaptop? Dit is onze aanrader

Beste koopElke paar maanden kijkt deze krant samen met techsite Tweakers naar de beste laptops van het moment. Vooral in tijden waarin we met z’n allen massaal thuiswerken is een laptop met optimale prijs-kwaliteitsverhouding en de juiste specificaties belangrijk.

Voor 500 euro vinden we dat je een goede laptop moet kunnen krijgen. We hebben daarbij wel wat eisen: we willen een goed scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Verder zijn we op zoek naar een instapprocessor, zoals een Core i3 of Ryzen 3, maar we nemen geen genoegen met tragere chips, zoals die van de Intel Atom-reeks afgeleide processors, of AMD-producten uit de A-serie.

Dat eisenlijstje biedt ons normaal gesproken aardig wat opties, maar dat is op het moment van schrijven niet meer het geval. Veel laptops met de gewenste specificaties zijn uitverkocht of flink in prijs gestegen. Laptops die we eerder noemden, kosten inmiddels meer dan 500 euro. Kortom, het is nu geen goed moment om een goedkopere laptop te kopen, op een enkel model na misschien.

Medion E15301

De laptop die we uiteindelijk hebben geselecteerd heeft weliswaar een wat verouderde processor, maar die cpu biedt toch meer kracht dan de dualcore-processors die je meestal in deze prijscategorie tegenkomt. Daarnaast is de laptop voorzien van 8gb geheugen en een ssd van 512gb. Dat is ruim bemeten voor deze prijscategorie.

Als je puur naar de specificaties kijkt, is de Medion E15301 dus een goede koop voor zijn geld, maar niet alleen de specs blijken goed te zijn. Vaak zie je dat bij laptops met goede specificaties op andere punten wordt bezuinigd, maar dat is hier niet het geval. Toen we de laptop voor het eerst vasthielden, bleek namelijk dat de behuizing best stevig aanvoelt. De achterkant van het beeldscherm is van metaal gemaakt, terwijl de rest van de behuizing uit plastic is vervaardigd en behoorlijk solide aanvoelt. Voor een laptop van 500 euro stelt dit zeker niet teleur.

Het minst zijn we te spreken over het toetsenbord en de touchpad van deze laptop. De toetsen zijn voorzien van een klein kuiltje, wat prettig is tijdens blind typen, maar ze hebben weinig travel. Bovendien wordt een toetsaanslag niet netjes gedempt, waardoor de aanslag wat ‘hard’ aanvoelt. Ook de touchpad vinden we niet bijzonder lekker werken. Op zich gaat het om een precision touchpad met een plastic oppervlak, zoals we gewend zijn bij deze prijsklasse. Gek genoeg heeft Medion er echter voor gekozen om de linker- en rechtermuistoets afzonderlijk onder de touchpad te plaatsen.

Hoe zit het dan met de rest van de laptop? Je zou misschien verwachten dat er bezuinigd is op het scherm of de accu, maar ze blijken, voor een laptop van 500 euro, helemaal niet slecht te zijn. Het scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en een matte afwerking. Het paneel scoort voor dagelijks gebruik prima in onze tests. Alleen voor kleurkritisch werk kunnen wij deze laptop niet aanraden.

Ook de accuduur is niet slecht voor een laptop van deze prijs, hoewel we op dit vlak betere resultaten hebben gezien bij eerdere budgetlaptops. Doe je het rustig aan, dan kun je een accuduur van zeven uur halen tijdens browsen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Conclusie

Met de stijgende laptopprijzen was het even zoeken naar een goede laptop binnen dit budget. Met de E15301 overstijgt Medion onze verwachtingen, want de quadcore-processor is weliswaar wat verouderd, maar hij is sneller dan de meeste dualcores in deze prijscategorie. Bovendien is er 8gb geheugen en 512gb opslag aanwezig.

De accuduur is met een uur of zeven niet gek, maar we hebben weleens beter gezien. Handig is dat je de ssd zelf kunt vervangen via het luikje onderin de laptop, waardoor je niet de hele bodemplaat eraf hoeft te schroeven. De grootste minpunten van deze laptop zijn het niet al te prettig tikkende toetsenbord en de touchpad waarop je wel heel hard moet drukken voor een muisklik. Je moet typecomfort echter wel heel hoog op je wensenlijstje hebben staan om voor dit geld de Medion niet serieus te overwegen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.