Op zoek naar een budgetlaptop? Dit zijn de beste van maximaal 500 euro

Een laptop is inmiddels van fundamenteel belang op school, maar niet iedereen wil meteen diep in de buidel tasten. We hebben daarom samen met de redactie van Tweakers de beste goedkope modellen op een rij gezet.

Daarbij keken we naar laptops van niet meer dan 500 euro. Een lastige opdracht, want voor dat geld willen we wel een goed scherm met minstens een full hd-resolutie en snelle processor. Toch is het gelukt om twee laptops te vinden die de moeite waard zijn: de Acer Swift 3 en HP 14s.

De Acer Swift voelt als een dure ultrabook

De Acer Swift 3 voelt het stevigst aan van de twee. De behuizing is grotendeels van metaal gemaakt, alleen de onderkant en de rand om het scherm zijn van kunststof. De schermranden zijn wat smaller dan bij de HP en de behuizing oogt wat dunner.



De Acer heeft ook een vingerafdrukscanner aan boord en die ontbreekt bij de HP. De Swift weegt daarnaast iets minder: Als je de Swift 3 vasthoudt, voelt het aan alsof je met een duurdere ultrabook in handen staat.

De HP-laptop voelt wat dat betreft goedkoper. De behuizing van deze laptop is volledig van kunststof gemaakt en dat materiaal geeft geen premium indruk. Het toetsenbord van de Acer is voorzien van achtergrondverlichting - uitzonderlijk in deze prijsklasse - terwijl dat van de HP dat niet heeft. Bovendien hebben de toetsjes van de HP een slappe aanslag.

Maar de HP 14s is krachtiger

De HP-laptop voelt dus wat goedkoper, maar heeft op zijn beurt wel de beste hardware aan boord. Hij is voorzien van een Core i3-processor van de Tiger Lake-generatie. Verder is er 8GB ram aanwezig en dat zou je eventueel nog kunnen uitbreiden.



Want er is een leeg SO-DIMM-slot. De Acer heeft ook een i3-processor aan boord, maar dat is er een van de vorige generatie. Het werkgeheugen bedraagt slechts 4GB en is niet uit te breiden. Die 4GB is genoeg voor gebruikers die geen al te hoge eisen stellen, maar voor wat zwaarder gebruik zul je al snel tegen de grenzen aan lopen.

Volledig scherm HP 14s. © Tweakers

Beeldscherm en accu

De Acer en HP hebben allebei een 14 inch-scherm, met in beide gevallen een resolutie van 1920 bij 1080 pixels. Het gebruikte ips-paneel heeft goede kijkhoeken, waardoor iemand naast je makkelijker kan meekijken dan bij andere goedkope laptops.



Wat beeldkwaliteit betreft ontlopen de laptops elkaar niet zoveel, maar dat geldt niet voor de accuduur. Daarbij wint de Swift 3, dankzij zijn batterij. Bij onze test hield de HP-laptop het 8,5 uur vol, terwijl de Acer-machine de tien uur wist aan te tikken.

Conclusie

De Acer Swift ziet eruit als een premiummachine die ook nog eens vederlicht is, terwijl zijn HP-concurrent het moet hebben van zijn krachtigere hardware. Maar bij Acer moet je weer zijn voor de iets langere accuduur.



Ook loopt Acer op een paar kleine fronten nog voor. Zo is het toetsenbord verlicht en is er een vingerafdrukscanner ingebouwd. Het is maar net wat je het belangrijkst vindt.

