Op #ProudBoys vind je geen extremisten meer, maar trotse lhbtq’s

De hashtag #ProudBoys is afgelopen weekend gekaapt door de lhbtq-gemeenschap op sociale media. Eerder gebruikte de gelijknamige, rechtsextremistische organisatie in de Verenigde Staten de hashtag. Nu worden er positieve foto's en berichten vanuit de lhbtq-gemeenschap gedeeld.

Regenboogvlaggen, twee kussende mannen, een bruiloft. Wie zoekt op de hashtag #ProudBoys wordt overspoeld met foto's en positieve boodschappen over liefde in de lhbtq-gemeenschap. Berichten van de rechtsextremistische organisatie Proud Boys, die dezelfde tag gebruikt, zijn niet meer zichtbaar.

Het overnemen van de hashtag is een reactie op nieuws van vorige week. De Proud Boys, die door burgerrechtenorganisatie Southern Poverty Law Center (SPLC) als haatgroepering zijn geclassificeerd, haalden de krantenkoppen nadat de organisatie werd genoemd in het debat tussen president Trump en de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Trump werd tijdens het debat gevraagd afstand te doen van ‘witte suprematisten’ en extreemrechts geweld, maar in plaats daarvan reageerde hij met een oproep aan de Proud Boys: ,,Stand back and stand by”. De groep voelde zich gesteund door de uitspraak van Trump.

Critici zagen het eveneens als steunbetuiging van de president aan dergelijke racistische groeperingen. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis waren de uitspraken van de president over de Proud Boys niet als zodanig bedoeld. Later zei Trump extreemrechtse witte groepen af te keuren. ,,Ik veroordeel de Proud Boys. Ik weet niet veel van de Proud Boys, maar dat keur ik af”, aldus de president.

Extreemrechtse milities zijn herhaaldelijk verantwoordelijk geweest voor geweld tegen Black Lives Matter-demonstranten, die sinds de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd in mei door het hele land de straat opgaan om te demonstreren tegen racisme en buitensporig politiegeweld.

Zaterdag werd de hashtag #ProudBoys gekaapt door de lhbtq-gemeenschap. Twitteraars delen foto's van hun geliefden en families en memes. Zelfs het officiële Twitteraccount van het Canadese leger in de VS deed mee, met een foto van een militair die zijn partner kust en emoji's van de Canadese vlag en regenboogvlag. ,,Als je ons uniform draagt, weet dan wat het betekent. Liefde is liefde", aldus de organisatie.

Ook in Nederland wordt de hashtag opgepikt. Rob Jetten, fractievoorzitter van D66, twitterde: ‘Een hashtag kapen en zorgen dat die niet over haat, maar juist over liefde gaat. Daar doe ik graag aan mee!’

De leider van de Proud Boys, Enrique Tarrio, zei tegen CNN dat hij niet ziet wat de mannen proberen te bereiken. ,,Ik vind het hysterisch. Dit is niet iets dat ons beledigt. Het is geen belediging. We zijn niet homofoob. Het boeit ons niet met wie mensen naar bed gaan. Mensen denken dat we er last van hebben. Dat is niet zo.”

