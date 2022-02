Op dag één hapert online sociaal netwerk van Donald Trump al

Truth Social staat in de App Store van Apple, maar veel Amerikanen die zich proberen aan te melden lopen tegen foutmeldingen aan. Maandagochtend lukte het deze site niet om een account aan te maken. Anderen bleken na aanmelding met onder meer geboortedatum en telefoonnummer op een wachtlijst te zijn geplaatst, volgens Truth Social vanwege de ‘enorme vraag’.

Ceo en voormalig Congreslid Devin Nunes zei zondag tegen Fox News dat hij hoopt dat het platform in maart helemaal in werking is in de Verenigde Staten. De app lijkt erg op Twitter, zo blijkt uit screenshots die de eerste gebruikers online plaatsten. Enkele honderden testers hebben het netwerk al kunnen gebruiken. In plaats van ‘tweets’ en ‘retweets’ heten berichten ‘truths’ (‘waarheden’) en worden doorgestuurde berichten ‘retruths’ genoemd.

Censureren

Trump en zijn team werkten al langer aan een eigen platform, omdat hij geweerd wordt van Twitter, Facebook en YouTube sinds zijn berichten mede leidden tot de bestorming van het Capitool in Washington, vorig jaar. Sindsdien verspreidt hij zijn opinies in persberichten. Trump had voor de verbanning 89 miljoen volgers op Twitter en regeerde als president soms via zijn Twitteraccount. Hij vindt, net als veel rechtse Amerikanen, dat de techbedrijven hem censureren.

Trump kondigde in het najaar aan dat Truth Social in aantocht was. ,,We leven in een wereld waar de taliban enorm aanwezig zijn op Twitter, maar je favoriete Amerikaanse president is het zwijgen opgelegd”, zei hij toen. ,,Dat is onaanvaardbaar.” Truth Social zegt dat het ‘een open, gratis en eerlijk wereldwijd gesprek aanmoedigt zonder politieke ideologie te discrimineren.’

Ontroerend

Of het dan zoveel impact heeft als de tweets van Trump voordat Twitter hem blokkeerde, valt te bezien. Een voormalig medewerker van Trump runt met Gettr al een ander alternatief sociaal netwerk. Parler en Rumble zijn ook alternatieve platforms die zich op dezelfde rechts-conservatieve doelgroep richten. Tegen de dominantie van Twitter, Facebook en YouTube kunnen ze echter niet op. Een blog van Trump werd vorig jaar binnen een maand weer gesloten.

,,Het is eigenlijk heel ontroerend voor mij om mensen op het platform te zien wiens stem is gecanceld”, zei Nunes over mensen die door techbedrijven geblokkeerd zijn, omdat ze de gebruikersregels hebben overtreden. Overigens is ook Truth Social van plan te monitoren of wat op het platform gebeurt toelaatbaar is. Dat gebeurt met artificiële intelligentie.

Poepend varken

In de afgelopen maanden kwamen veiligheidsproblemen boven water. Hackers gelieerd aan de groep Anonymous konden in oktober binnen enkele uren nadat Trump zijn plannen voor het netwerk bekend had gemaakt een testversie binnendringen. Ze registreerden zich als ‘donaldjtrump’ en plaatsten een afbeelding van een poepend varken.

Afgelopen zondagavond bleek ook een interne beta-versie online toegankelijk. Het is onduidelijk wie de Trump Media and Technology Group heeft aangetrokken om het platform te bouwen. Ook is niet openbaar wie erin investeert. Trumps mediabedrijf kondigde vorig jaar aan dat het een miljard dollar aan investeringen had opgehaald.

