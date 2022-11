Ook verslingerd aan de nieuwe smartphone-hitgame Marvel Snap? Zo word je er beter in

Marvel Snap is de nieuwste gamehit voor smartphones. Alle helden en schurken uit de strips van Marvel keren in deze game terug als speelkaarten met speciale krachten. In potjes van een paar minuten speel je de juiste kaarten om de tegenstander te slim af te zijn.

Marvel Snap is nu een maand beschikbaar (Android en iOS) en de game is sindsdien meer dan 10 miljoen keer gedownload en heeft meer dan 10 miljoen dollar opgebracht, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker AppMagic. Daarnaast is het spel genomineerd voor een prestigieuze Game Award, een wereldwijde prijs voor de beste games van het jaar.

De kracht van de game zit in een combinatie van korte potjes, een makkelijk te begrijpen concept en natuurlijk de bekende gezichten uit de Marvel-strips. Daarnaast heb je net genoeg tactisch inzicht nodig om als winnaar uit de bus te komen, waardoor de game ook na honderden potjes leuk blijft.

In elk potje plaats je kaarten op drie verschillende locaties. Als je op twee locaties sterker bent dan de tegenstander, dan win je. Met talloze kaarten met elk hun eigen krachten zijn de mogelijkheden eindeloos en dat kan best overweldigend zijn.

Tip 1: Kijk af van de tegenstander

Een slimme manier om nieuwe tactieken te ontdekken, is door die af te kijken van de tegenstander. Als de andere speler een slimme combinatie van kaarten gebruikt en jou makkelijk verslaat, houdt niets je tegen om deze tactiek te kopiëren in je volgende potjes. In Marvel Snap ben je vrij om elke keer een nieuwe combinatie van kaarten te gebruiken en uit te proberen wat voor jou werkt.

Tip 2: Breid je kaartenverzameling uit

Wil je de tactiek van de tegenstander exact nabootsen, dan heb je wel dezelfde kaarten nodig. Daarom moet je er voor zorgen dat je zoveel mogelijk kaarten verzamelt om de leukste decks te creëren. Een deck is een vooraf geselecteerd stapeltje kaarten die je gebruikt tijdens een potje. De makkelijkste manier om nieuwe kaarten te verdienen, is door je huidige kaarten te upgraden. Dan stijgt je ‘Collection Level’ en krijg je nieuwe kaarten.

Tip 3: Specialiseer jezelf

Je bent vrij om met deze verzamelde kaarten verschillende decks te maken in Marvel Snap. In deze decks kun je kaarten plaatsen met personages waar je fan van bent of waarvan je de speciale krachten leuk vindt. Toch is het slimmer om decks te specialiseren. Met een algemene deck met allerlei verschillende kaarten is het namelijk moeilijk om te winnen van iemand die wel een gespecialiseerd deck heeft en daardoor veel bonussen krijgt tijdens een potje.

Maak bijvoorbeeld een deck vol met kaarten die sterker worden als ze zich verplaatsen op het speelveld. Of een deck met kaarten die een bonus geven als ze worden vernietigd. Probeer vervolgens wat je fijn vindt werken. Vergeet niet je verschillende decks een naam te geven zodat je makkelijk kunt wisselen.

Tip 4: Plaats kaarten op het juiste moment en op de juiste plek

Je hebt mogelijk de neiging om elke beurt een kaart te plaatsen om zo het aantal kaarten op het speelveld te maximaliseren, maar dat is niet altijd de beste tactiek. Kijk goed naar de beschrijvingen van de locaties en de effecten van je kaarten. Zelfs al krijg je maar zes beurten per potje om al je kaarten te spelen, loont het soms om even niets te doen.

Focus tevens niet teveel op één locatie op het speelveld. Als een locatie een bepaalde bonus geeft als je daar al je kaarten legt, blijven de andere locaties leeg. Het kan in die gevallen lonen om je juist op de andere locaties te richten terwijl de tegenstander die verwaarloost.

Tip 5: Weet wanneer je moet ‘snappen’

Het doel in Marvel Snap is om vaker winnen dan verliezen, zodat je stijgt in rang. Dat proces kun je versnellen door de snap te gebruiken. De snap in Marvel Snap betekent niet dat de helft van alle kaarten in stof verandert, maar dat het aantal punten dat je verdient of verliest aan het eind van het potje verdubbelt.

Zet deze snap alleen in als je zeker van je zaak bent. Bijvoorbeeld als je tegenstander een fout maakt, of als je er in de laatste fase heel goed voor staat. Een snap kun je ook goed gebruiken als bluf. De tegenstander wordt dan mogelijk zenuwachtig en krijgt eerder de neiging om zich terug te trekken. Zet de tegenstander zelf een snap in en denk je niet te kunnen winnen? Trek jezelf dan terug om het aantal punten dat je verliest te minimaliseren.

