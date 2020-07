‘Ook Samsung levert volgend jaar bij sommige smartphones geen lader mee’

Volgens de Zuid-Koreaanse krant Electronic Times is Samsung in gesprek met partners over het weglaten van de lader bij een aantal modellen die in 2021 uitkomen. Een van de redenen zou zijn dat smartphones met de komst van 5g duurder zijn geworden. Laders zijn geen dure componenten, maar door die weg te laten zou Samsung de verpakking van de telefoons ook kleiner kunnen maken en op verzendkosten kunnen besparen.

Nieuwe smartphones

Apple kondigt de nieuwe iPhones naar verwachting in september aan, maar het coronavirus kan nog roet in het eten gooien. Ingewijden melden dat er vertraging is ontstaan in het productieproces. Apple zegt daar overigens niks over. Samsung kondigt doorgaans de nieuwe smartphones aan in februari.