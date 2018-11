Ook in webshops betaal je straks simpel met Tikkie

Bijna 2,5 jaar na lancering blijft Tikkie groeien als kool. Afgelopen jaar verdubbelde het aantal gebruikers van 2 naar ruim 4,5 miljoen. ,,En we zijn hard op weg naar de 5 miljoen’’, zegt directeur Freek de Steenwinkel. Inmiddels hebben Nederlanders 1,25 miljard euro via Tikkie terugbetaald.



Door de populariteit willen ook steeds meer bedrijven en winkels de app gebruiken. Vandaag lanceert ABN Amro de mogelijkheid voor webshops om klanten met Tikkie te laten betalen. ,,In twee derde van de gevallen haken online kopers af in de allerlaatste fase als ze moeten betalen’’, vertelt Freek de Steenwinkel, directeur Tikkie. ,,Dat gebeurt omdat ze hun wachtwoord zijn vergeten of omdat ze voor hun gevoel te veel gegevens moeten prijsgeven.’’



Met een speciale plugin kunnen webwinkels klanten voortaan direct via Tikkie laten betalen. Zo wordt de kans dat kopers last minute afhaken véél kleiner. Het laten betalen via Tikkie kost webwinkels 25 cent per transactie. De koppeling verloopt supersnel, toonde De Steenwinkel vanmorgen.



ABN komt ook nog met een andere functie voor ondernemers: Tikkie zakelijk. Per vandaag kunnen bedrijven in de bekende Tikkie-app ook een zakelijk profiel aanmaken. Vervolgens kunnen ze betaalverzoeken sturen naar klanten.

Quote 87 procent van de ontvangers betaalt een Tikkie binnen één dag Cijfers ABN Amro

Goede doelen

Al met al neemt het zakelijke gebruik van Tikkie fors toe. Momenteel gebruiken 2.000 bedrijven en organisaties de app. Zo stuurt de Rijksuniversiteit Groningen tegenwoordig collegegeldverzoeken via Tikkie. En de Automobielfabriek vraagt autokopers om soms tienduizenden euro’s via de betaalapp te voldoen. Ook goede doelen zijn aangesloten, zoals de Hartstichting en onlangs Giro 555 bij de Sulawesi-actie.



En 3FM-DJ Sander Hoogendoorn begon gisteren een actie om voor Serious Request de grootste Tikkie ooit voor elkaar te krijgen.



Volledig scherm Freek de Steenwinkel, directeur Tikkie, maakte vandaag meerdere nieuwe functies bekend. © Marco Okhuizen

Betalen direct naar 06-nr

ABN Amro geeft zijn populaire app ook nog andere interessante nieuwe functie. Met Tikkie Pay kunnen gebruikers zelf voortaan rechtstreeks geld overmaken naar de 06 van vrienden en bekenden. De 16-cijferige IBAN kennen is niet nodig. ,,Met Tikkie Pay zie je in de app al je contacten gerangschikt en kun je vervolgens een betaalverzoek aan iemand zenden.’’



Tikkie matcht vervolgens automatisch het IBAN-nummer. Nu bijna vijf miljoen mensen de app op hun telefoon hebben, gaat dat vaak vanzelf. ,,Vrienden die geen Tikkie op hun smartphone hebben wordt gevraagd eenmaal hun rekeningnummer te geven. Nu ze geld krijgen overgemaakt, zullen ze dat meestal graag doen.’’



Vandaag gaat Tikkie Pay de beta-testfase in, daarna wordt de functie naar alle gebruikers uitgerold.

Gemiddelde Tikkie is 29 euro

Het gemiddelde bedrag dat gewone gebruikers per Tikkie overmaken is 29 euro. Tien procent van de betaalverzoeken worden binnen een minuut terugbetaald, 87 procent via een dag. ,,Dat is de voornaamste reden voor het succes van Tikkie’’, aldus De Steenwinkel.