Ook Google zich op de bankwereld en geeft optie om eigen rekening te openen

Het project draagt de naam Cache en komt in eerste instantie alleen in de Verenigde Staten uit. Het is niet duidelijk of de service op den duur ook naar Europa komt. Google breidt hiermee zijn al bestaande Google Pay-app uit en gaat samenwerken met Citigroup, de op een na grootste bank van de VS.



De avances van bedrijven als Google en Apple richting betalingsdiensten zijn een bedreiging voor de gevestigde financiële wereld. Banken kijken met angst en beven naar China, waar internetgiganten een groot marktaandeel hebben verworven door betalingsmogelijkheden te integreren in de populaire chatapp WeChat en door eigen betaalapps te lanceren als Alipay.



Om die bedreiging in te dammen hebben Amerikaanse banken de samenwerking gezocht met technologiebedrijven. De creditcard die Apple uitgeeft, is een samenwerking met Goldman Sachs en eerder sloot JPMorgan Chase al een deal met Airbnb en Amazon.



Facebook gooit het over een iets andere boeg. Het bedrijf achter het socialemediaplatform en onder meer de berichtendiensten WhatsApp en Instagram ontwikkelt een eigen cryptomunt, de Libra. Ook daarvoor wordt samenwerking gezocht met de gevestigde orde. Onlangs besloten Paypal, Mastercard, Visa en het bedrijf achter Booking.com uit het project te stappen. De Libra krijgt bovendien veel kritiek van Amerikaanse en Europese politici.