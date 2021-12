Onrust over komst datacentrum Facebook: ‘Bezwaren zijn hypocriet’

Afgelopen zomer heeft staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) de gemeente Zeewolde al in een brief laten weten dat hij niet gelukkig is met de komst van het datacentrum. In het centrum komen computerservers te staan van Facebook voor het opslaan van bijvoorbeeld foto’s en filmpjes van haar miljarden gebruikers. Daarvoor is veel energie nodig, gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 460.000 huishoudens.