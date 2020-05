Ongelooflijk toeval: vermiste man na 2 jaar herenigd met gezin dankzij TikTok

Een man uit India is door een ongelooflijk toeval weer met zijn gezin herenigd na een vermissing van ruim twee jaar. De vader van vijf kinderen raakte door een trieste samenloop van omstandigheden de weg naar huis kwijt en kwam bijna 2000 kilometer verderop terecht. Geheel per toeval werd de man herkend op een filmpje uitgezonden op video-app Tiktok. ,,We barsten allebei in tranen uit toen we elkaar voor het eerst zagen.”

De man, die in Indiase media opgevoerd wordt als Venkateshwarlu, stapte in april 2018 in een vrachtwagen om voor zijn werk naar een ander dorp te gaan. Venkateshwarlu, die gehoor- en spraakproblemen heeft, stapte achterin de vrachtwagen en viel onderweg in slaap.

Een paar kilometer verderop besefte de chauffeur pas dat er een voor hem onbekende man in de vrachtwagen zat. Hij zette de truck onmiddellijk stil en liet de man midden op de weg achter. Venkateshwarlu had geen idee waar hij was en vond uiteindelijk een andere vrachtwagenchauffeur die hem best een lift naar huis wilde geven.

Verkeerd gereden

Weer enkele uren later kreeg Venkateshwarlu de indruk dat hij niet dichter bij huis kwam. De chauffeur erkende inderdaad per ongeluk de andere kant op te zijn gereden. De trucker zette Venkateshwarlu uiteindelijk af in Ludhiana, een grote industriestad in de noordelijke staat Punjab.

Vanaf daar lukte het de man niet meer om in contact met zijn gezin te komen. Volgens zijn zoon Peddiraju had de familie alles op alles gezet om Venkateshwarlu te vinden, onder andere met hulp van de lokale politie, maar alle zoekacties draaiden op niets uit.

Held

Een man die onbedoeld uitgroeide tot de held van dit verhaal is politieagent Ajaib Singh uit Punjab. Omdat India een lockdown had opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, reed hij Ludhiana rond om voedsel te schenken aan werknemers en armen.

De agent is actief op social media en heeft in de loop der jaren door zijn video’s veel volgers vergaard. Op zijn kanaal op TikTok, een relatief nieuw videostreamingplatform, heeft hij meer dan 800.000 volgers. In een van zijn laatste video’s deelt hij voedsel uit aan de allerarmsten die onder een viaduct in Ludhiana wonen.

In tranen

Duizenden kilometers verderop in Telangana dacht een vriend van de familie de vermiste man op de beelden te herkennen. De familie nam contact op met de politie van Ludhiana, die Venkateshwarlu vervolgens opspoorde en een videogesprek tussen hem en zijn zoon mogelijk maakte.

,,We barsten allebei in tranen uit toen we elkaar voor het eerst zagen. Hij heeft me gevraagd hem mee naar huis te nemen”, vertelt de zoon tegen BBC. ,,Maar we konden niet nog eens zo lang wachten om hem te zien, dus we slaagden erin een vergunning te krijgen waarmee ik nu door de staten kan reizen.” Binnen een week was Peddiraju in Ludhiana met zijn vader, die door de politie was opgevangen.

Lockdown

De lockdown die in India voor het hele land geldt om het coronavirus in te dammen, duurt nog tot ten minste 31 mei. Reizen naar andere deelstaten is sinds kort weer mogelijk voor mensen die daarvoor een vergunning hebben gekregen. Het landelijk dodental dook recent boven de 4000. India heeft ruim 1,3 miljard inwoners.