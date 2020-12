Ongekend: Sony haalt ‘duurste game ooit’ uit winkel na talloze fouten

cyberpunk 2077De Japanse elektronicagigant Sony heeft het veelbesproken PlayStation-spel Cyberpunk 2077 , van de Poolse ontwikkelaar CD Projekt, tijdelijk van de markt gehaald. Het prijswinnende bedrijf werd overspoeld met klachten over haperende spellen, veroorzaakt door bugs in de software. De maatregel van Sony hing al langer in de lucht.

Sony biedt teleurgestelde kopers van de game terugbetaling aan, een beslissing die ongekend is in de game-industrie. ,,Sony spant zich in om een hoog niveau van tevredenheid te verzekeren bij zijn klanten. We gaan dus van start met terugbetalingen en we gaan het spel tot nader order uit de onlinewinkel halen”, laat het bedrijf in een verklaring weten.

Het fiasco is een nieuwe klap voor CD Projekt, dat al 30 procent van de beurswaarde verloor omdat de release van de game enkele malen werd uitgesteld. De studio bood onlangs al zijn excuses aan dat het meer aandacht had moeten besteden om de game beter speelbaar te maken op de Xbox One en PS4.

Slechte cijfers

Cyberpunk 2077 is de eerste grote titel van het bedrijf sinds The Witcher 3: Wild Hunt uit 2015. Op recensiewebsite Metacritic krijgt het spel een score van 2,9 op 10 door zo'n zesduizend Playstation 4-gebruikers, terwijl het op de pc met een score van 6,9 op 10 (op basis van zowat 15.590 gebruikers) een stuk beter doet.

Het internetforum Reddit heeft een speciale thread geopend waar spelers fouten, bugs, glitches en andere problemen kunnen melden. Een populaire post op het forum (met bijna 30.000 ‘likes’) noemt het spel ‘onaf’ en een ‘totale ramp’.

Eén van de belangrijkste problemen is dat voorwerpen in de omgeving vertraagd laden. Een grote ‘doos’ op straat blijkt na enkele seconden plots toch een auto. Reclameborden op de snelweg in het spel beschikken niet over de daadwerkelijke teksten, maar over de tekst ‘Debug’.

Wat is Cyberpunk?

Cyberpunk is een first person shooter, een videogame waarbij de speler vanuit het oogpunt van de protagonist door de wereld beweegt. Het is een spel met een gigantische wereld die gebaseerd is op de Verenigde Staten, waar bedrijven en bendes alle aspecten van de samenleving beheersen.

Eind september kwam naar buiten dat medewerkers van de studio verplicht werden om zes dagen per week te werken. Daaruit bleek al dat er hard gewerkt moest worden om de deadline te halen.

Nachten doorhalen

De videogamestudio is eerder al bekritiseerd voor ‘crunch’-praktijken: een bekend fenomeen uit de videogame-industrie waarbij teams excessief veel overuren draaien om deadlines te halen. Deze praktijken duren vaak weken, maar soms zelfs maanden of jaren. Vorig jaar zei de studio nog dit soort praktijken te zullen vermijden.

Volgens een anonieme bron zouden sommige medewerkers al meer dan een jaar nachten en weekenden hebben doorgewerkt. Bij CD Projekt Red worden de overuren wel uitbetaald - dat is verplicht onder de Poolse wet. Veel andere gamestudio’s betalen overuren niet uit.

Doodsbedreigingen

Cyberpunk 2077 werd door de grote hoeveelheid fouten meerdere malen uitgesteld. De releasedatum stond eerst op 16 april, dat werd 17 september en vervolgens 19 november. Uiteindelijk kwam de game op 10 december uit. Medewerkers van de studio werden vanwege het uitstel met de dood bedreigd.

Updates

Het miljardenbedrijf CD Project heeft beloofd de bugs zo snel mogelijk, door middel van software-updates, op te lossen. Gamefans keken al maanden uit naar de release van Cyberpunk, dat op het gebied van ontwikkelingskosten de duurste game ooit is.

Cyberpunk 2077 is fenomenaal goed, maar heeft nog veel bugs. Lees hier onze recensie van het spel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk al onze belangrijkste nieuwsvideo's in deze playlist.