Onderzoekscollectief Bellingcat geblokkeerd op YouTube

Extreme trilstand gaat smartpho­nes beschermen tegen zakkenrol­lers

17 juni De Zweedse telecomgigant Ericsson heeft een techniek ontwikkeld die diefstal van mobiele telefoons door bijvoorbeeld zakkenrollers onmogelijk maakt. Volgens het bedrijf zullen mobieltjes in de toekomst razendsnel via superslimme hartslag- en omgevingssensoren kunnen registeren of ze door iemand anders dan de eigenaar worden gepakt.