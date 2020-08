Onderzoekers kunnen hartaanval detecteren met vier selfies

De Chinese onderzoekers, die hun studie in het European Heart Journal hebben gepubliceerd, wijzen erop dat dit een goedkope en eenvoudige manier kan zijn om hartaandoeningen op te sporen. Het enige wat je moet doen is enkele selfies naar de dokter sturen.

Screenings

Het algoritme moet nog verder worden ontwikkeld. Het moet ook getest worden bij grotere groepen mensen met verschillende etnische achtergronden, zeggen de onderzoekers. ,,Ons uiteindelijke doel is om een applicatie te ontwikkelen die groepen met een hoog risico op hart- en vaatziekten beoordeelt voordat ze een kliniek bezoeken”, zegt Zhe Zheng, onderzoeksleider en onderdirecteur van het Nationaal Centrum voor Cardiovasculaire ziekten van het Fuwai-ziekenhuis in Peking.

Ooghoeken en hoornvlies

Het is bekend dat bepaalde gelaatstrekken in verband kunnen worden gebracht met een verhoogd risico op hartaandoeningen, onder meer dunner wordend of grijs haar, rimpels, een oorlelplooi, gele bultjes in de ooghoeken en vertroebeling van het hoornvlies.