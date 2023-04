Onbereikbare softwareleverancier wil pers weren bij kort geding over datalek: ‘Komt bijna nooit voor’

Geen pers en ook geen publiek. Het bedrijf waar afgelopen week een enorm datalek is ontstaan heeft de rechtbank in Rotterdam gevraagd het kort geding achter gesloten deuren te houden. Een woordvoerder van de rechtbank kan niet zeggen of het verzoek van softwareleverancier Nebu uit Wormerveer ingewilligd wordt. ,,Ik kan wel zeggen: zoiets komt bijna nooit voor.”

Het gedupeerde bedrijf Blauw Research, een marktonderzoeker uit Rotterdam, wil meer informatie krijgen van het bedrijf waar het lek is ontstaan, softwareleverancier Nebu. Blauw heeft daarom een kort geding aangespannen. En dat zou historisch zijn, zegt directeur Jos Vink.

,,Het is in Nederland niet eerder voorgekomen dat er een kort geding tegen een softwareleverancier wordt aangespannen omdat die geen openheid van zaken wil geven. Dat weigeren, vinden wij echt onacceptabel. Wij hebben als bureau de plicht om aan onze klanten en de autoriteiten te melden wat er is gebeurd, maar dat kunnen wij op dit moment niet.”

De precieze omvang van het datalek is nog altijd onduidelijk. Naast onder meer de NS (780.000 mensen), Vrienden van Amstel Live en VodafoneZiggo (700.000 mensen) blijken er inmiddels ook klantgegevens van de Nationale Postcodeloterij (8000 mensen), ProRail (4300 mensen), uitvoeringsorganisatie RVO (27.000 mensen) en pensioenfonds PME gelekt. Experts houden er rekening mee dat miljoenen Nederlanders ongewild betrokken zijn geraakt bij het lek.

Het is nog niet duidelijk of de zitting voor iedereen te volgen is. Nebu heeft gevraagd het kort geding achter gesloten deuren te houden. Waarom Nebu niet wil dat pers en publiek in de zaal zitten, is niet bekend. De zaak dient om 15.15 uur in de rechtbank in Rotterdam. Pas dan wordt duidelijk of de pers mag blijven zitten.

Jackpot

Blauw zet enquêtes uit voor onder meer NS, VodafoneZiggo, CZ, Vrienden van Amstel Live, ArboNed en Trevvel. Die partijen willen er zo achter komen wat er speelt onder hun achterban. Blauw gebruikt daarvoor, net als enkele andere marktonderzoekers, software van Nebu.

Cybercriminelen hadden toegang tot persoonsgegevens van vermoedelijk miljoenen Nederlanders die in het verleden hebben meegewerkt aan een klantvriendelijkheidsonderzoek. Ook heeft er informatieoverdracht plaatsgevonden. Het gaat niet alleen om namen, leeftijden, geslachten en e-mailadressen, maar in een enkel geval mogelijk ook om informatie over het inkomen van mensen. Zulke gegevens zijn voor cybercriminelen een jackpot.

Radiostilte

Blauw zegt nog steeds nauwelijks informatie te hebben gekregen van Nebu. Daardoor is het niet duidelijk hoeveel informatie er precies is gestolen. Het techbedrijf uit Wormerveer is ook niet bereikbaar voor media. Het telefoonnummer dat eerst op de site stond is verwijderd.

Met het kort geding wil Blauw alsnog informatie krijgen, zodat deskundige onderzoekers van buiten kunnen achterhalen wat er is gebeurd.